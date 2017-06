Nel dibattito a sinistra su campo largo e tenda stretta e sul ruolo di Romano Prodi si inserisce una voce franca ed esperta, Silvio Berlusconi, che in risposta alla domanda: “Che effetto le ha fatto vedere Prodi tornare sulla scena?” risponde, icastico e definitivo: "Mi ha incuriosito. Significa che essere stato umiliato tre volte dai suoi non gli è bastato". What else?