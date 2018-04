Consultazioni, paginate a valanga sul nulla per il ceto giornalistico politico

Le consultazioni politiche senza notizia, che si protraggono da quasi due mesi, impegnano, sul nulla, pagine e pagine dei quotidiani cartacei. Sul Corriere della Sera, ad esempio...primo quotidiano italiano e dunque modello e benchmark, per trovare notizie diverse da quel che accade intorno al Colle e nei palazzi partitici romani, bisogna approdare a pagina 12!!!!

Neanche fosse una guerra mondiale. Piombo, piombo, piombo sul nulla. Articoli che dicono le stesse cose, costruiti sul verosimile contrabbandato per vero in assenza di notizie. In realtà ieri l’incarico a Fico e le prime reazioni dei partiti potevano essere ben contenuti in una paginetta: un pezzo con la notizia, un pezzo con le reazioni.

E invece paginate a valanga, che rispecchiano solo gli interessi e le curiosità del ceto giornalistico politico, non certo quelli del lettore. E’ il Palazzo bellezza, ombelico del mondo...

E poi ci si stupisce se i giornali non li compra più nessuno?