Quando i ricchi e potenti litigano tra di loro perdono ogni aplomb e aprono scorci di rapporti maleodoranti... Carlo De Benedetti: "Ho dato a Scalfari un pacco di miliardi pazzesco quando ha voluto liquidare la sua partecipazione azionaria in Repubblica... con me deve stare solo zitto...". Da come lo dice, si capisce che deve averglieli dati in nero.