E ora elezioni e Renzi a Palazzo Chigi (con tanti rottamandi)

Matto Renzi fa 69 nel Pd (contro 19 virgola di Orlando e 10 virgola di Emiliano) riconquista la segreteria e il partito e lancia segnali molto chiari: non farà prigionieri.

Chi gli ha fatto la guerra nei mesi scorsi votando no (o anche nì) al suo referendum sulla riforma costituzionale, costringendolo a dimettersi da Palazzo Chigi e dalla segreteria Pd, verrà messo ai margini o rottamato.

A rivelare le sue intenzioni bellicose la conferma alla carica di presidente del Pd di Matteo Orfini, che gli è rimasto fedele fino in fondo rompendo il suo legame storico con Orlando.

Le minoranze sconfitte del ministro della Giustizia e del Governatore della Puglia avevano chiesto un presidente meno schierato e dunque più ampiamente rappresentativo (il vecchio ma sempre attivo Fassino), ma Renzi ha detto di no, offrendo solo due vice-presidenze senza poteri (come le vice-presidenze a Microsoft che sono un centinaio) alla Pollastrini e a De Santis.

Piedi nel piatto, subito, allora, senza traccheggiamenti da vecchio Dc, come qualcuno sbagliando lo definisce.

L'ex premier vuole evidentemente giocare fino in fondo la partita della vita, con la nettezza che ha dimostrato finora e con un impeto nuovo, frutto della fresca legittimazione popolare.

Se ne deduce che vorrà candidarsi a Palazzo Chigi mettendo la sua faccia sulle schede elettorali da premier (mossa imprudente, il feeling con gli italiani è incrinato e richiederebbe tempo per essere ricostituito).

Come pure, appare deduttivamente, logico che egli voglia votare al più presto, anche per sventare il pericolo di dover varare una Legge di Bilancio pesante in ottobre-novembre, prima del voto.

Ma non farà mosse traumatiche, Renzi, le elezioni al più presto dovrebbero venire da sé, dalla forza delle cose, da un indebolimento politico oggettivo del governo Gentiloni.

Il quale, saggiamente, potrebbe prendere atto della mutata situazione politica e del nuovo scenario e salire sul Colle per dimettersi.

A quel punto il presidente Mattarella dovrebbe verificare l'esistenza di una maggioranza e affidare l'incarico di formare un nuovo governo proprio a Renzi, come segretario del più grande partito. Potrebbe così nascere un Renzi-ter che porti il Paese al voto anticipato in autunno, dopo aver modificato la legge elettorale con un decreto che omogeneizzi il sistema per Camera e Senato. Una volta verificato, come peraltro è ormai evidente, che non è possibile un accordo tra le forze politiche.

Il pallino è tornato in mano a Renzi, dunque, piaccia o non piaccia. Il potere ha saputo riconquistarselo, nessuno gli ha regalato nulla.

Le liste elettorali le farà lui. E secondo lo statuto del Pd i parlamentari non possono fare più di tre mandati, salvo dispensa del segretario.

Sapete chi resta a casa per troppi mandati, senza la dispensa di Renzi? Proprio Paolo Gentiloni (insieme con Orlando, Franceschini, la Pinotti e altri rottamandi eccellenti).

Che dire? Renzi fa sul serio. Ne vedremo delle belle.