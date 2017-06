Beati loro i francesi, in quattro e quattro otto hanno impacchettato l'inesistente Hollande, hanno scoperto e puntato sul giovane Macron, l'hanno mandato all'Eliseo e oggi gli hanno dato la maggioranza assoluta per governare. E noi a baloccarci da mesi su uno straccio di riforma elettorale che non arriva, con governi zoppi e leader azzoppati, in un processo di autodistruzione infinita.