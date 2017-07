Pd, Franceschini contro Renzi: la battaglia delle poltrone

Franceschini contro Renzi, cherchez la poltrona. Su 100 capilista bloccati il ministro della cultura, ex dc e capo della corrente dorotea del Pd, ne ha chiesti una trentina per i suoi, con ampie deroghe per un po' di cacicchi impresentabili da statuto per troppi mandati. Altro che campo largo e tende strette, valori e prodini cattolici, centri e centrini col trattino e senza, su cui si lanciano, copiosi e verbosi, ingenui(o complici) giornalisti e opinionisti da pastone. Fanno bene Renzi e i suoi a resistere e a rispolverare la rottamazione. Ci vuole la ramazza... a casaaaaaa