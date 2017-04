Matteo Renzi, un leader forte, ritrovato e rilegittimato

Matteo Renzi ha stravinto e bisogna dargliene atto tirando giù il cappello. Ha stravinto con una percentuale alta di votanti, nonostante i ponti festivi. Ha stravinto stracciando Andrea Orlando e Michele Emiliano, esangue e sfocato il primo, tonitruante ed eccessivo il secondo, entrambi mai entrati davvero in partita.



Affaritaliani.it non è mai stato tenero con Matteo Renzi. Per primi avevamo coniato l'hashtag di Twitter #renzicomeunacyclette alludendo agli scarsi risultati ottenuti dal premier, specie in economia, nella sua azione di governo, a fronte degli sforzi suoi e conseguentemente degli italiani. Dobbiamo dunque riconoscere al politico toscano, dopo la sconfitta del 4 dicembre al referendum, il merito di aver lasciato con grande coraggio sia Palazzo Chigi che la segreteria del Pd.



Un gesto inconsueto per i politici italiani, solitamente attaccati alle poltrone ad libitum. E riconoscergli che con coerenza si è messo in gioco rendendo contendibile la segreteria Pd e riconquistandola con l'autorevolezza delle idee. Un successo nitido e chiaro ora lo premia. E restituisce all'Italia un leader rilegittimato, rilanciato e forte. L'augurio ora è che il Pd ritrovi la sua compattezza, unità e affidabilità, anche grazie alla chiara leadership maturata con le primarie, l'omogeneità interna ritrovata, la chiarezza programmatica e politica conseguente alla scissione a sinistra.



L'Italia di questa leadership ha bisogno per uscire dalla provvisorietà e dai continui rinvii. Anche a fronte di un mondo che corre e non aspetta i nostri tempi e in vista di una ripresa economica che sembra consolidarsi. C'è da approvare una legge elettorale, sono da affrontare nodi importanti come la questione dei migranti, la manovra economica, il caso Alitalia, solo per ricordare i temi più attuali. I prossimi giorni consentiranno di capire meglio come questo ritorno renziano al potere indirizzi e orienti le scelte complessive.



Per ora festeggiamo una grande e bella giornata di partecipazione e democrazia.