Pd, promemoria per Orlando e Emiliano: adesso dovete smetterla di rompere

Ora che nel Pd si è fatta chiarezza con un leader, Matteo Renzi, che ha conquistato la maggioranza qualificata di più del 70 per cento dei voti e i suoi oppositori, Orlando ed Emiliano, si sono dovuti accontentare dei bruscolini, da italiani possiamo auspicare che:

1) gli sconfitti prendano atto del loro insuccesso e collaborino lealmente con il vincitore delle primarie rispettando il voto e l'auspicato e sollecitato verdetto dei gazebo e delle sezioni.

2) oppure escano dal Pd cercando nelle formazioni attigue e in specie nel gruppo di Bersani un partito più omogeneo e in sintonia con le loro idee e le loro battaglie.

3) se invece decidono di restare all'interno del Pd cessino di mettere i bastoni tra le ruote a una leadership rilegittimata dal voto che ha un progetto approvato in libere primarie e ha mostrato di avere il sostegno della base, l'intelligenza e la forza, personale e politica, per portarlo avanti.

4) smettano di organizzare la fronda e di boicottare il programma del segretario, come hanno fatto in occasione del referendum del 4 dicembre, quando hanno incredibilmente brigato e brindato per l'insuccesso del loro leader, concorrendo a portare così l'Italia nell'attuale pantano politico e istituzionale.

5) facciano bene il loro lavoro, l'uno ministro della Giustizia, l'altro Governatore della Puglia, cariche e funzioni delicatissime e importanti cui bisogna dedicarsi a tempo pieno e con lealtà ai cittadini e agli elettori, al segretario e agli organi dirigenti del partito di cui sono espressione.

6) rispettino le regole interne e il principio democratico riconoscendo che ha vinto Renzi senza se e senza ma e il verdetto elettorale democratico va rispettato, senza ormai logori giochini mediatici e risse da talk show.

7) rispettino l'Italia e noi italiani, che aspettiamo di essere governati con serietà e responsabilità e siamo stufi di stare fermi al palo in attesa di questo eterno congresso del Pd, mentre il mondo corre, la ripresa economica si sta consolidando e noi ci balocchiamo con le loro divisioni interne paralizzanti.

8) concorrano, anche dialetticamente e con le loro competenze e rappresentatività, a definire lealmente e costruttivamente, con idee e proposte, un programma di riforme, necessario e urgente, per ammodernare il Paese, secondo la responsabilità che deve appartenere al più grande e popolare partito del Paese.

9) assicurino stabilità politica e amministrativa al Paese, declassato dalle agenzie di rating proprio a causa dell'incertezza e destabilizzazione politica sistematica.

10) Renzi proceda senza giochini, rinvii e accomodamenti interni a rassicurare il Paese, dandogli stabilità e continuità di governo e contemporaneamente cerchi di definire un programmo condiviso con la base, coaguli intorno a sé, da primo partito, una maggioranza capace di varare una nuova legge elettorale e chieda elezioni anticipate al più presto, anche senza una nuova legge elettorale, onde uscire dall'incertezza, dall'impasse e dal cul de sac in cui le risse di potere interne ai partiti da 20 anni penalizzano e paralizzano il Paese.