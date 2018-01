Treno Pioltello, la solita tragedia della mancanza di cura e manutenzione

Anche la tragedia di Pioltello sembra causata da un difetto di manutenzione. Un binario ha ceduto, piegato dal passaggio di 500 treni al giorno.



E siamo alle solite, quando nei pubblici servizi, i trasporti, le infrastrutture, la sanità, si verificano questi infarti. Difetti di manutenzione, ossia di cura, mancanza di investimenti in strutture, tecnologie, formazione, organizzazione e persone per gestire la prevenzione, il rinnovo, i controlli di qualità, l’efficienza, la certezza della massima sicurezza. Sinecure e irresponsabilità diffuse, giustificate quasi sempre dai risparmi nella gestione e dai budget in continua riduzione.



Tutti ossessionati, i manager pubblici ma anche i politici che li nominano, dal bilancio economico, dalle trimestrali, dai margini di guadagno che garantiscono la poltrona, i soldi, il consenso. E’ l’economia globalizzata del profitto, e della rapina, dei pochi ricchi sempre più ricchi e dei poveri sempre più poveri, che ha dimenticato l’uomo e la società, al cui servizio dovrebbe operare. Le responsabilità stanno a monte, pesano sulle coscienze sporche di quella classe dirigente politica ma anche economica, pubblica e privata, che ha abdicato ad ogni valore sull’altare degli interessi. I signori della Casta, immemori e senza vergogna.



Gli investimenti in manutenzione non garantiscono ritorni visibili sul conto economico, anzi lo decurtano e apparentemente lo impoveriscono. Sicché sono i primi che vengono tagliati. E non se ne accorge nessuno.



E’ sempre così, dal profondo Nord di Pioltello al profondo Sud di Barletta e Andria. Il conteggio dei morti, i funerali e le omelie vescovili sdegnate, le inchieste giudiziarie per omicidio colposo che girano a vuoto e finiscono sempre in prescrizione... fino alla prossima tragedia.



I responsabili sono loro, la piovra partitica che dal parlamento giù per li rami fino agli scranni locali dei consigli di zona punta solo ad arraffare e arricchire se stessa e la propria corrente. Una prece per i poveri pendolari morti e i loro familiari, eroi minuscoli del nostro tempo. L’Italia va avanti grazie a loro e nonostante i mangioni della Politica.