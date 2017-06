Pisapia dove va senza Renzi? Il weekend caldo della sinistra

Questo weekend nasce Insieme, la nuova formazione politica di Giuliano Pisapia. L'ex sindaco di Milano, il politico "gentile", si trova alla testa di uno schieramento che contesta da sinistra il Partito Democratico e Matteo Renzi. Compagni di viaggio volti arci-noti come Pierluigi Bersani, Massimo D'Alema, Antonio Bassolino e l'attore Claudio Amendola. Pisapia però, se non vuole avere soltanto una forza politica ed elettorale di testimonianza, dovrà necessariamente allearsi con il leader del Pd. Altrimenti resteranno solo tante belle (e nostalgiche) bandiere rosse. In questo video il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino spiega il weekend caldo della sinistra italiana. GUARDA IL VIDEO.