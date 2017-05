Primarie Lega, bravo Salvini: quattro piccioni con un Fava

Matteo Salvini ha stravinto le primarie tramortendo e relegando a uno striminzito quasi 20 per cento il suo antagonista, l'assessore maroniano Gianni Fava.

Il popolo della Lega ha scelto il vangelo di Matteo,il suo rinnovamento di idee,uomini, posizionamento e linea politica.

Si mettano dunque l'animo in pace i nemici e cospiratori interni ed esterni che hanno provato a ridimensionarlo o magari a disarcionarlo del tutto e hanno perso sonoramente,

Basta con manovre e intrighi, si rispetti il verdetto della base e si lasci lavorare il leader leghista, che ha avuto il merito di ripulire il partito dagli affaristi e dagli arraffoni e rilanciare fino al 12-13 per cento dei sondaggi un soggetto politico rinnovato che Umberto Bossi aveva lasciato al 3 per cento e pieno di debiti,ammanchi,inchieste giudiziarie, correnti e veleni.

Si rassegni e vada in pensione l'esausto Senatur, o esca e si scinda,la base gli ha votato contro, è la democrazia,bellezza.

Faccia il bravo con il proprio leader anche Roberto Maroni, che ha nascostamente provato a giocare su più tavoli. E con lui anche Giancarlo Giorgetti, che ha fatto un po' il pesce in barile. Lealtà,trasparenza,onestà intellettuale.

E anche Silvio Berlusconi la smetta di infilare il naso (e le mani) in un partito che non è il suo, come ha fatto ai tempi di Bossi, delle cene e delle prebende di Arcore, appropriandosi del simbolo e spremendo i lumbard come limoni a sostegno dei suoi inconcludenti governi. E segua liberamente il suo comprensibile percorso moderato andando verso il centro,dove certamente Incontrerà il Pd di Matteo Renzi.

Matteo Salvini vuole invece legittimamente fare della Lega un partito nazionale, affrancandolo dalle manifestazioni localistiche delle valli bergamasche e liberandolo dalle ampolle padane.

Un partito sovranista e federalista con un programma molto semplice e chiaro: meno immigrati e meno tasse,più sicurezza,più lavoro e più famiglia.

Può piacere o no, ma è giusto che Salvini giochi le sue carte in piena libertà, senza intromissioni,interdizioni, manovre,accerchiamenti e giochi di rimbalzo interni ed esterni.

Nell'era di Internet questi giochi vengono subito scoperti dalla gente e denunciati.

Complimenti a Matteo e in bocca al lupo,hai preso molti piccioni con un solo Fava.