Renzi e Macron, due quarantenni insieme per una nuova Europa

Emmanuel Macron

Dilaga nelle elezioni presidenziali francesi il bourgeois bohémienne Emanuel Macron ben oltre i sondaggi, mentre sprofonda con il suo radicalismo verboso ma inconcludente la destrorsa Marine Le Pen. Dopo l'Olanda, arriva la conferma di una controtendenza politica e sociale radicale dalla Francia: basta con la protesta accompagnata da regressioni nostalgiche e populiste, la partita della politica si gioca in avanti, guardando verso il futuro con proposte e programmi, cantieri e riforme.



"Speranza e fiducia" sono le due parole usate a caldo da Macron. Per costruire la società aperta e non quella dei muri. Vince l'Europa, sostenuta con convinzione da Macron, che ha avuto il coraggio di sfidare l'impopolarità dichiarandosi europeista ma annunciando di voler portare nel cuore dell'Europa la sua idea di un cambiamento profondo della governance di Bruxelles all'insegna di una profonda democratizzazione.



Ma domenica 7 maggio arriva per l'Europa un'altra notizia di rilievo. Un altro quarantenne, Matteo Renzi, torna da protagonista al centro della vita politica dell'Italia, come segretario del partito più importante e presto, verosimilmente, come possibile futuro premier. Entrambi europeisti, ma entrambi molto critici verso questa Europa, insieme potranno fare squadra come paesi fondatori e portare a Bruxelles una svolta in quelle politiche economiche di austerità imposte dalla Germania che hanno messo il continente in ginocchio dando ragioni valide e solidi argomenti alle proteste e alle insoddisfazioni e mettendo così a rischio il percorso e l'esistenza stessa dell'Unione europea.



E' la svolta dunque: l'Europa non si rompe. Ma nulla da oggi resterà come prima. E forse finalmente il cammino verso gli Stati Uniti d'Europa riprenderà con rinnovato vigore.