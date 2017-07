Ma perché, caro Matteo, hai dato le anticipazioni a tutti i quotidiani cartacei e nulla a noi giornalisti dell'online? Non siamo degni? Non credi in tal modo di evidenziare una mentalità molto old? Qui ad affaritaliani.it, il primo quotidiano digitale, siamo molto risentiti. Scelte come queste zavorrano l'Italia e la inchiodano in un passato duro a morire. Spiace che proprio tu, che ti proponi come leader del cambiamento, perpetui con le tue scelte private, questo status quo. Quale cambiamento?