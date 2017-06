Silvio Berlusconi tra i 2 Mattei. Ecco la strategia dell'ex Cavaliere

Silvio malato, la Ciociaria prega



Silvio Berlusconi torna al centro della vita politica italiana. Ma dopo i ballottaggi di domenica 25 giugno e la vittoria del Centrodestra, qual è la strategia del leader di Forza Italia? Lo spiega in questo video il direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino. La chiave di lettura è l'insistenza dell'ex Cavaliere per riformare la legge elettorale in senso proporzionale sul modello tedesco. Di fatto, Berlusconi punta a rifare la Democrazia Cristiana, liberale e moderata sul solco del Partito Popolare Europeo, e a collocarsi tra i due Mattei (Renzi e Salvini) per poi scegliere dopo il voto con chi allearsi sfruttando il 'power coalition' di un partito di centro. GUARDA IL VIDEO.