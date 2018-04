La vignetta di Affari: ladri a casa Prodi. "Quale sarebbe la notizia?"

LA NOTIZIA - Furto nella casa di Romano Prodi a Bologna mentre l'ex premier e la moglie Flavia erano a Roma per l'udienza concessa da Papa Francesco alla diocesi del capoluogo emiliano. Nella notte fra venerdi' e sabato i ladri hanno portato via orologi, gioielli e altri preziosi per un valore stimato in 30mila euro dall'abitazione di via Gerusalemme, stradina che collega Strada Maggiore con piazza Santo Stefano. Secondo quanto riferisce il Resto del Carlino, Prodi e' stato informato dell'accaduto mentre si trovava in piazza San Pietro con la delegazione bolognese. Sul furto indaga anche la Digos visto che nei primi anni 2000, quando era presidente della Commissione europea, Prodi fini' in piu' occasioni nel mirino degli anarchici del Fai. Dalle modalita' del colpo, pero', gli inquirenti tendono ad escludere che possa trattarsi di qualcosa di diverso dal semplice furto in abitazione anche perche' sarebbero stati portati via solo gli oggetti di valore.