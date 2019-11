ABA Labor, l'avv. Cominotto relatore a New Orleans

L’avvocato Cristiano Cominotto sarà tra i relatori della 13° sezione annuale del Labor and Employment Law Conference dell’ABA (American Bar Association) che si terrà dal 6 al 9 novembre a New Orleans, Louisiana. Il noto giuslavorista milanese farà il suo intervento venerdì 8 novembre dalle 11.30 presso l’Hilton New Orleans Riverside. Il focus dell’intervento sarà su come affrontare i problemi di salute mentale sul posto di lavoro in tutto il mondo.

La salute mentale sul posto di lavoro negli ultimi anni è diventata un argomento sempre più dibattuto. Datori di lavoro, dipendenti e sindacati si trovano sempre più spesso ad affrontare sfide in tal senso, sia per quello che concerne la risposta alla salute mentale dei dipendenti, sia nell'assicurarsi che vengano prese le misure appropriate per proteggere la salute mentale e il benessere dei lavoratori. Nell’intervento si esamineranno gli approcci di contrattazione riguardanti le tutele dei lavoratori in relazione a problemi di salute mentale e conseguenti rischi sul lavoro, le migliori pratiche e i protocolli adottati dai datori di lavoro e dai sindacati per ridurre tali rischi e le iniziative a livello internazionale per sensibilizzare e rimuovere le problematiche dei lavoratori che affrontano problemi di salute mentale sul lavoro.

La Labor and Employment Law Conference dell’ABA è l'evento professionale più grande e più seguito in materia di Diritto del Lavoro negli USA, la scorsa edizione ha visto partecipare circa 1.200 avvocati. La qualità dei relatori e gli argomenti trattati, oltre che le opportunità di networking e di apprendimento, sono considerate delle straordinarie attrattive per tutti coloro che vi partecipano.

L’avvocato Cristiano Cominotto esercita la professione di avvocato dal 1997 a Milano, dal 2009 è iscritto nell’albo speciale dei Cassazionisti. Nel 2000 vista la copiosa attività giornalistica, diventa anche giornalista pubblicista. Ha fondato l’omonimo Studio Legale Cominotto e dal 2007 è stato cofondatore di ALT Assistenza Legale per Tutti (ora divenuta AL assistenza Legale). Nel 2011 viene nominato Presidente di AL Assistenza Legale. Sotto la sua presidenza AL Assistenza Legale cresce fino a 15 studi ed ottiene numerosi premi internazionali. Nel 2010 e nel 2011, per due anni consecutivi, AL Assistenza Legale viene classificata dal Financial Times, tra i top 50 Innovative law firms. Nel 2011 viene nominato Managing Partner / Senior Partner dell’anno a Londra nel corso dei British Legal Awards di Legal Week. Nel 2013 partecipa alla fondazione di LINEE, il network globale di avvocati. Dal 2014 fonda il sito Assistenza Legale Premium, occupandosi in prima persona del dipartimento di responsabilità civile, con l’ambizione di fare diventare Assistenza Legale Premium il primo studio legale on-line in Italia nell’assistenza ai privati. Nel 2017 è cofondatore di LawTalks.it il primo video magazine online in Italia per avvocati e imprese. Co-Chair dell’International Lawyer Commitee dell'ABA (American Bar Association) e come Co-Chair del Tax & Legal chapter della British Chamber of Commerce for Italy.