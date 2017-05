Assegno di mantenimento se l'ex va a vivere con un nuovo partner

Se l'ex coniuge va a convivere con un nuovo partner avrà ancora diritto all'assegno di mantenimento che percepisce? Questo è un caso tipico che accompagna i divorzi, ma cosa prevede la legge in merito?

La legge italiana prevede che vi possano essere dei cambiamenti all'assegno di mantenimento concordato in fase di divorzio, queste modifiche dipendono anche da come la vita di chi ha avuto il diritto a percepire l'assegno può cambiare con il tempo. Andare a convivere con un nuovo artner è sicuramente una situazione che può inficiare sul tipo di assegno di mantenimento che si percepisce. A ribadire questo concetto è stata di recene una sentenza della Cassazione.

I giudici hanno infatti stabilito che, sebbene dopo il divorzio ai coniugi debba essere garantito lo stesso tenore di vita, se uno dei due coniugi dovesse legarsi a una nuova situazione affettiva che permetta di garantirgli una situazione economica migliore, allora è possibile chiedere una modifica delle condizioni di separazione e chiedere anche l'annullamento dell'assegno di mantenimento.

Trovo importante tenere a mente quello che la Cassazione ha ribadito in questa sentenza, perchè in questo modo si saprà come i nostri diritti possono cambiare e essere fatti valere in seguito a una separazione.