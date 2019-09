Conte Bis: cosa cambia per le norme sul lavoro?

Abbiamo appena assistito al discorso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera per chiedere la Fiducia al neonato Governo M5S - PD. Come sappiamo il nuovo Governo Conte è nato su un programma di 26 punti, alcuni dei quali sono inerenti alle norme in materia di lavoro. Alcuni di questi ultimi sono stati ribaditi anche oggi nel discorso del Premiere alla Camera dei Deputati, come la necessità di eliminare le diseguaglianze retributive tra lavoratori di differenti sessi.

Nel mio video analizzo tutti i punti inerenti il lavoro e spiego cosa potrebbe cambiare nelle norme ora esistenti.