Discriminazione sul lavoro, perchè donne non denunciano?

Si è parlato molto di discriminazione sul lavoro. Spesso purtroppo si tratta di discriminazione sessuale. Questo tipo di discriminazione non si evidenzia esclusivamente nel non assumere o non promuovere a ruoli diregenziali una persona perchè è donna. Si tratta anche di non dare il giusto compenso a dipendentio manager donne. Giusto, nel senso che sia equiparato ai parigrado di sesso maschile della stessa azienda.

All'estero, specialmente nel mondo anglosassone, le donne che si sentono discriminate sul posto di lavoro sono abituate a denunciare queste situazioni. E le denunce di casi di discriminazione sessuale sul lavoro sono numerose. Come mai in Italia ancora si denuncia poco? Che cosa frena le donne a denunciare situazioni di discriminazione?

La legge sulle discriminazioni sessuali sul posto di lavoro in Italia esiste ed è anche interessante per chi volesse denunciare. Interessante perchè sono previste alcune "agevolazioni" per chi denuncia situazioni di discriminazioni. Una di queste è ad esempio il principio di inversione dell'onere della prova. Il quale consiste nella possibilità che il Giudice possa ritenere plausibile la situazione di discriminazione e che dia l'onere al datore di lavoro di dimostrare il contrario.

Il modo in cui il Giudice potrà far valere questo principio dipende dalla sussistenza di presupposti che lascino intendere una situazione di discriminazione. Questi presupposti potranno, per esempio, essere anche dei dati statistici. Dati che evidenzino come i dipendenti uomini dell'azienda in questione percepiscano mediamente più dei loro parigrado donne, sono già la prova dell'esistenza di un presupposto ragionevole. Ma anche verificare se dipendenti uomini e donne, in azienda dallo stesso periodo di tempo, abbiano avuto le stesse opportunità di carriera.

Concludendo, non riesco a capire come mai sono ancora molte le donne in Italia che, pur essendo vittime di discriminazioni sul posto di lavoro non si avvalgano degli strumenti che la legge ha predisposto per far ottenere loro giustizia. Solo denunciando si lasceranno alle spalle situazioni di discriminazione sessuale sul lavoro.