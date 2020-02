Ecco gli errori che solitamente commette un'azienda quando vuole licenziare

Negli ultimi anni si è sviluppata un’impostazione di pensiero per cui si ritiene che le aziende siano libere di licenziare. Il licenziamento avviene sostanzialmente per due ragioni: per ragioni disciplinari o per ragioni economiche. Oggi come oggi il licenziamento per ragioni economiche è forse il più facile da attuare.

La giurisprudenza stabilisce infatti che un Giudice non può entrare nel merito delle scelte organizzative aziendali. Quindi, se un’azienda decide di effettuare una ristrutturazione di tutta o anche solo parte della sua organizzazione, questa sarà libera di licenziare i dipendenti nel numero che riterrà opportuno.

Questo tuttavia è vero solo in parte, infatti sono molte le aziende che compiono un grosso errore il quale fornisce la possibilità al lavoratore di agire in giudizio, per ottenere anche la reintegra del proprio posto di lavoro. Si tratta dell'obbligo di repechage (ripescaggio).

Ecco in cosa consiste: