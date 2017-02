Il Pronto Soccorso può rifiutarsi di visitare un codice verde?

Penso che più o meno a tutti sia capitato di vedere un Pronto Socorso. Che sia per problemi personali che per un amico, parente o conoscente. Lo stato d'animo, quando si è in un posto come questo è sempre di apprensione. La situazione è semplice, non si sta bene e si cerca qualcuno che possa aiutarci. E' chiaro anche che non tutti si rivolgono al Pronto Soccorso con la stessa gravità di situazione. Tutti conosciamo il sistema dei codici di urgenza. Sappiamo anche che il codice verde non è di sicuro grave. Ma questo può giustificare il rifiuto di un medico di visitare un paziente? Cosa dice la legge in merito?

Un caso simile è realmente accaduto e dei Giudici si sono espressi in merito. Si tratta di una donna anziana che si è recata al Pronto Soccorso per dei forti dolori a una spalla. La donna, entrata intorno alle 3.30 con un codice verde, si è trovata davanti al rifiuto del medico di turno di visitarla, nonostante non vi fossero altri pazienti. Quest'ultimo ha infatti affermato che il medico del turno successivo, quindi delle 8.30, avrebbe avuto modo di visitarla meglio potendo effettuare anche delle radiografie.

La donna ha aspettato le 8.30 e poi visitata. L'anziana però ha denunciato il medico, il quale è stato dichiarato colpevole fino in Cassazione. Questo perchè non ha importanza il codice con il quale un paziente entra in Pronto Soccorso, un medico non può rifiutarsi di visitare un paziente. Altrimenti sta compiendo un illecito penale, omissione di atti di ufficio.