Incidente stradale mortale: quali risarcimenti avranno i parenti della vittima

Cosa prevede la legge in caso di incidente stradale mortale riguardo a cosa spetta come risarcimento danni agli eredi della vittima dell'incidente?

La perdita di un familiare a seguito di un incidente mortale è certamente una delle cose più gravi e dolorose che possa accadere. Purtroppo solo nel 2016 ci sono stati 1.507 incidenti mortali in Italia.

Sembra quindi necessario chiarire quali sono i diritti economici in capo ai familiari delle vittime, in altre parole quanto e cosa possono chiedere in Tribunale i parenti delle vittime di incidenti stradali.

La legge italiana prevede degli specifici risarcimenti del danno per la venuta meno di un parente a causa di un incidente. Questi risarcimenti sono elencati nelle tabelle del Tribunale di Milano, tabelle alle quali solitamente si fa riferimento in tutta Italia. Sono dunque previsti dei risarcimenti in base al grado di parentela e all'età della vittima e dei parenti.

La domanda è dunque se, oltre agli già citati indennizzi, sia possibile per i parenti chiedere e ottenere un risarcimento dei danni dovuti alle sofferenze che il parente che è venuto a mancare ha dovuto subire a seguito dell'incidente. Recentemente la Cassazione si è espressa in merito.

Il punto focale individuato dai Giudici è proprio il modo in cui la vittima è venuta meno. Se durante l'incidente il parente è deceduto senza patimenti, per esempio in caso fosse morto sul colpo, allora i congiunti avranno diritto esclusivamente ai risarcimenti tabellari di cui abbiamo parlato. Ma se la vittima dovesse aver sofferto a seguito dell'incidente e avesse passato ore o giorni in sofferenza prima di venire meno, allora i parenti avranno diritto a ottenere il risarcimento di quanto il congiunto ha patito in quel periodo. Questo perchè la vittima stessa ha il diritto di essere risarcita per quanto ha patito e questo diritto è trasferibile ai parenti della stessa.