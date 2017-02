Lotta alla corruzione, ecco il whistleblowing

La lotta alla corruzione potrebbe avere una nuova arma. Si tratta del whistleblowing. Letteralmente "suonare nel fischietto", indica la pratica di denunciare atti di corruzione di cui si è testimoni nell'azienda dove si lavora. Questo tipo di denunce è molto presente e ben radicato nella cultura anglosassone. In paesi come gli USA o UK infatti esistono delle leggi specifiche a tutela di chi decide di denunciare. Ma quale è la situazione in Italia?

Come accennato, in Paesi come gli USA, esistono già da tempo delle leggi a tutela di chi volesse denunciare degli atti di corruzione o illeciti, verificatesi all'interno dell'azienda nella quale lavora. Chi si trovasse a essere testimone di corruzione, grazie a queste leggi, sarà sicuro di essere tutelato al meglio. Non potrà infatti perdere il proprio posto di lavoro, avrà tutte le eventuali spese legali pagate e inoltre riceverà anche un premio monetario. Il lavoratore che volesse denunciare si ritroverà quindi in una assoluta situazione di tutela, ma non solo, infatti sarà ricompensato con un premio che andrà tra il 10% e il 30% della sanzione che riceverà l'azienda che è stata denunciata. Questo tipo di norme sono un vero incentivo alla denuncia per tutti i lavoratori.

Ma come si muove l'Italia in merito?

Per ora nel Belpaese esistono alcune norme a tutela di chi denucia atti di corruzione nel proprio posto di lavoro, ma non esiste ancora una disciplina unitaria in merito. Una legge è ora ferma al Senato, ma da quello che si evince risulta essere priva di tutele sicure per chi volesse denunciare. Inoltre, all'interno di essa, non si fa alcuna menzione a premi per i lavoratori che denunciano. Si capisce come solo grazie a forti incentivi e a tutele certe un lavoratore si sentirà spronato a denunciare. Il rischio è che questa legge, anche se dovesse passare, risulti inefficace per combattere la corruzione. Il modello USA, già da anni rodato, ha dato ottimi risultati nella lotta alla corruzione, penso che esso possa essere un ottimo esempio al quale rifarsi anche per l'Italia.