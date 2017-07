Morire di troppo lavoro, cosa dice la legge?

Morire di troppo lavoro è qualcosa che noi riteniamo essere legata a culture distanti dalla nostra. In Giappone, ad esempio, si sono verificati diversi casi di persone morte a causa dei carichi di lavoro troppo elevati. Un caso è tuttavia accaduto recentemente anche in Italia. Un medico italiano, a causa del troppo stress provocato dei turni di lavoro, è deceduto. I famigliari del medico hanno chiesto un risarcimento danni per quanto accaduto e la loro causa è arrivata fino in Corte di Cassazione.

Il caso di cui stiamo prlando è accaduto a Enna. Un medico, un radiologo di un ospeale locale, a causa dello stress dovuto all'eccessivo carico di lavoro è deceduto. Come detto, i famigliari della vittima hanno chiesto un risarcimento per quanto accaduto all'azienda ospedaliera dove il medico lavorava. Quest'ultima si è difesa affermando che la causa del decesso era stato un problema cardiaco e che quindi nulla aveva a che vedere con un eventuale eccessivo carico di lavoro.

I Giudici della Cassazione hanno però dato definitivamente ragione alla famiglia del radiologo. Nella loro sentenza hanno infatti affermato che se la patologia cardiaca non è stata l'unica causa del decesso, ma invece anche i pesanti turni di lavoro sono stati una concausa, allora l'azienda ospedaliera è tenuta a risarcire i famigliari per la perdita avuta. I Giudici hanno verificato che i turni di lavoro del medico erano decisamente duri, anche 12 ore, e che la disponibilità del radiologo a spostamenti e prolungamenti dei turni era quasi sempre positiva. Questo ha portato alla decisione di porre l'eccessivo carico di lavoro come concausa del decesso del medico.

Questo ci fa capire come la tendenza dei Giudici riguardo casi di patologie causate dall'eccessivo lavoro, ma anche decessi come nel caso in questione, sia quella di confermare le responsabilità delle aziende in caso siano dimostrati effettivi eccessi di carico di lavoro per i dipendenti. Questo vuol dire che, indipendentemente dal concetto di mobbing, se si dovessero avere delle patologie sia fisiche che psichiche legate all'eccessivo lavoro, sarà possibile chiedere un risarcimento danni all'azienda presso la quale si lavora.