Postare su Facebook le foto di minori, cosa dice la legge?

Postare foto di minori su Facebook espone i soggetti fotografati a possibili rischi. Dal più grave rischio che le stesse vengano utilizzate per scopi pedopornografici, arrivando al fatto che si potrebbe incorrere in richieste di risarcimento danni da parte di uno dei genitori, ma anche, in futuro, dal soggetto stesso della foto. Cosa prevede la legge italiana in merito? E' lecito postare le foto di minori su Facebook?

Recentemente in Francia è al vaglio una proposta di legge che prevede delle sanzioni fino a 45.000 euro per chi dovesse pubblicare una foto di un minorenne. Questa legge prevede in effetti di vietare del tutto la pubblicazione di foto di minori, pena, oltre alla sanzione appena menzionata, anche la possibilità che il soggetto della foto, una volta maggiorenne, possa chiedere un risarcimento danni a chi ha pubblicato la foto interessata.

Ma in Italia esiste qualcosa di simile?

Nel Belpaese non esiste una proposta di legge simile a quella francese. Infatti sembra essere lecito pubblicare su Facebook le foto di minori, anche se lo stesso social network sconsiglia di farlo per le motivazioni sopra elencate. Ma un'attenzione particolare deve essere posta anche nel nostro Paese. E' infatti indispensabile, prima di pubblicare la foto di un minore, avere il consenso di entrambi i genitori. E' recente infatti il caso di una madre che ha pubblicato sul web i documenti della sentenza di separazione all'interno dei quali erano contenute delle informazioni sensibili sui figli. Questa è stata ritenuta una violazione della privacy dei figli e l'Autorità Garante ha ingiunto alla madre di togliere quelle informazioni. Se questo vale per delle informazioni, lo è altrettanto per delle foto.

Il mio consiglio è quello di pubblicare con estrema attenzione le foto dei nostri figli su Facebook e sul web in generale, anche se è lecito farlo, le problematiche potrebbero essere numerevoli e i altrettanto i rischi.