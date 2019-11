Presentazione del Tax&Legal di The British Chamber of Commerce for Italy

I piani e le tematiche che verranno affrontate nel 2020 dal neo nato capitolo del Tax & Legal di The British Chamber of Commerce for Italy saranno presentati giovedì 21 novembre a Milano in occasione di un Networking Cocktail. L’evento, che vedrà il Grand Hotel et de Milan di via Alessandro Manzoni 29 come palcoscenico, comincerà alle 18.30.

Brexit, cross boarder transactions, fintech e digital economy, fashion e luxury saranno solo alcuni dei temi che verranno trattati durante la serata, passando anche da tematiche sensibili come la diversity e il gender pay gap. Durante la presentazione vi saranno gli interventi dell’avv. Tom Noad (presidente della British Chamber of Commerce for Italy) e dell’avv. Giuseppe Catalano (presidente dell’Associazione Italiana Giuristi d’Impresa – AIGI), oltre a quelle dell’avv. Cristiano Cominotto e della d.ssa Victoria Rowlands (co – chairs del BCCI Tax & Legal Committee- in foto ndr), del dott. Paolo Besio ed ell’avv. Ida Palombella (co -chairs del BCCI Fashion & Luxury Committee), dell’avv. Donatella Cungi (chair del BCCI Diversity Committee). Lo scopo di questo evento è quello di creare gruppi di lavoro per lo sviluppo di progetti comparativi tra Italia, Regno Unito e altri Paesi europei. Per adesioni all’evento è necessario inviare una mail a rsvp@britishchamber.it

The British Chamber of Commerce for Italy (BCCI) è un ente privato senza scopo di lucro che lavora a stretto contatto con il Consolato generale britannico e il Dipartimento per il commercio internazionale (DIT) di Milano e l'Ambasciata britannica a Roma. Fondata a Genova nel 1904, continua a lavorare sempre più attivamente per migliorare il commercio e le relazioni commerciali nel frenetico ambiente economico di oggi. La sua sede è ora a Milano, con filiali regionali in tutta Italia, nonché a Londra e in Scozia. Conta circa 250 membri, per lo più società italiane e britanniche, ma sono rappresentate anche altre nazionalità. Questi includono le imprese britanniche che operano in Italia, le società italiane che commerciano con il Regno Unito, così come una vasta gamma di fornitori di servizi e consulenti professionali. La missione della Camera è di assistere e incoraggiare lo sviluppo del commercio e degli investimenti tra il Regno Unito e l'Italia e di sostenere e promuovere gli interessi delle attività commerciali dei suoi membri. www.britchamitaly.com

L'avvocato Cristiano Cominotto esercita la professione di avvocato dal 1997 a Milano, dal 2009 è iscritto nell'albo speciale dei Cassazionisti. Nel 2000 vista la copiosa attività giornalistica, diventa anche giornalista pubblicista. Ha fondato l'omonimo Studio Legale Cominotto e dal 2007 è stato cofondatore di ALT Assistenza Legale per Tutti (ora divenuta AL Assistenza Legale). Nel 2011 viene nominato Presidente di AL Assistenza Legale. Sotto la sua presidenza AL Assistenza Legale cresce fino a 15 studi ed ottiene numerosi premi internazionali. Nel 2010 e nel 2011, per due anni consecutivi, AL Assistenza Legale viene classificata dal Financial Times, tra i top 50 Innovative law firms. Nel 2011 viene nominato Managing Partner / Senior Partner dell'anno a Londra nel corso dei British Legal Awards di Legal Week. Nel 2013 partecipa alla fondazione di LINEE, il network globale di avvocati. Dal 2014 fonda il sito Assistenza Legale Premium, occupandosi in prima persona del dipartimento di responsabilità civile, con l'ambizione di fare diventare Assistenza Legale Premium il primo studio legale on-line in Italia nell'assistenza ai privati. Nel 2017 è cofondatore di LawTalks.it il primo video magazine online in Italia per avvocati e imprese. Nel 2019 è co - chair del Tax and Legal Chapter of The British Chamber of Commerce for Italy e co – chair Outreach International Lawyers Committee ABA American Bar Association.

L’evento è organizzato da The British Chamber of Commerce of Italy, in collaborazione con Associazione Italiana Giuristi d’Impresa - AIGI e British Italian Law Association – BILA, con il supporto di Studio Previtali.