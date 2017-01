Quando fingersi divorziati diventa reato

Fingersi divorziati o single per riuscire ad avere una scappatella extramatrimoniale è uno stratagemma già visto e sentito. Ma, sebbene questo gesto sia deprecabile in sè, ora si dovrà stare ancora più attenti perchè può essere considerato un reato penale. Il rischio è di pagare molto cara quella scappatella.

A dare indicazioni in merito è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 34800/16. I Giudici in questione si sono trovati a dover analizzare il caso di un uomo che, fingendosi divorziato, ha convinto una donna ad avere un rapporto. L'uomo è stato talmente convincente da riuscire a far credere alla donna che l'avrebbe sposata. Lei, viste le buone intenzione di lui, ha portato avanti la relazione.

Tutto sarebbe andato bene, se la donna non avesse insistito ripetutamente nel voler convogliare a nozze e ripetutamente l'uomo non avesse posticipato per le più svariate ragioni. Insospettita da quanto accadeva la donna scoprì che l'uomo in realtà era ancora sposato e viveva con la moglie. A questa scoperta lei lo denunciò.

I Giudici, in questo caso, hanno stabilito che fingersi divorziati è un reato di sostituzione di persona e hanno condannato l'uomo a 6 mesi di reclusione. Questo sopratutto per due ragioni. La prima è che l'uomo ha commesso un dolo nell'ingannare la donna e la seconda perchè ha tratto un profitto da questo dolo e cioè quello di avere una relazione con questa donna.

Questo è ovviamente un caso limite, ma può servire da monito a chiunque pensi che una scappatella sia qualcosa di innocente.