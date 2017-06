Recupero crediti: la prima casa può essere pignorata?

Quando le cose vanno male, vuoi perché si perde il lavoro o perché si lavora in proprio e invece di guadagnare si perdono soldi, ma anche quando si fanno investimenti sbagliati è facile trovarsi indebitati. Spesso il patrimonio delle famiglie Italiane è costituito dalla prima casa, ovvero dalla casa di abitazione ed i creditori privati o Equitalia cercano di aggredirla.

La domanda che dobbiamo porci è: la casa di abitazione, la nostra prima casa, è pignorabile? Cosa prevede la legge in tal senso?

Le ragioni per le quali ci si potrebbe trovare a essere indebitati sono numerose. Il timore, per chi si dovesse provare in situazioni simili è proprio quello di perdere tutto. Il primo pensiero va spesso alla prima casa. Il luogo dove abitiamo noi e la nostra famiglia, quello che ci permette di non essere per strada. Il rischio e il timore di un pignoramento della prima casa è ovviamente notevole. Ma ultimamente la giurisprudenza si è espressa in modo piuttosto choaro su questa possibilità di perdere la propria abitazione.

Recentemente i Tribuanli hanno dichiarato improcedibile il pignoramento della prima casa. Questo in base alla cosiddetta legge Salva Suicidi. Questa legge garantisce a chi dovesse avere debiti di poter pagare integralmente gli stessi in un periodo di tempo piuttosto lungo. Quello che è stato affermato dai Giudici è che l'obiettivo di un procedimento di recupero crediti sia quello di far sì che il debito venga pagato e non quello di rovinare il debitore e di arrecargli danni alla salute. Portandolo anche al suicidio (da qui il nome di legge Salva Suicidi).

Sappiate dunque che è un diritto di chiunque abbia un debito, poter conservare la propria prima casa e evitare così che venga pignorata. Ovviamente il debitore dovrà impegnarsi in ogni modo a estinguere il proprio debito.