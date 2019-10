Salute mentale sul posto di lavoro, la situazione italiana

La salute sui luoghi di lavoro è un tema sul quale si dovrebbe porre sempre maggiore attenzione, specialmente per quello che concerne la salute mentale dei lavoratori, tematica sulla quale ancora non si discute a sufficienza. Le malattie e gli stati di cattiva salute che potrebbero risultare dalla noncuranza di questi aspetti nei luoghi di lavoro possono essere notevoli per i lavoratori.

Nel video vi spiego quale sia la situazione normativa italiana e come si potrebbe intervenire per migliorarla.