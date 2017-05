Spiare Facebook del proprio partner è reato?

Penso sia inutile negarlo. Quante volte ci è venuta voglia o addirittura abbiamo controllato il profilo Facebook del nostro partner? Sia per il fatto che la pagina fosse già aperta o che eravamo al corrente delle password di ingresso. Dopotutto che male c'è, non si sta certo commettendo un reato. E invece il reato c'è ed è anche penale, ecco cosa prevede la legge.

Tutti noi siamo abituati a usare i social in modo disinvolto e a volte non pensiamo a quelle che potrebbero essere le nostre responsabilità e le relative conseguenze. Entrare nel profilo Facebook di una persona senza il consenso del proprietario dell'interessato è un reato penale. E un reato penale piuttosto grave. Il Codice Penale infatti all'articolo 615 ter spiega in cosa consista il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico. E si capisce immediatamente come spiare i profili social di qualcuno delinei esattamente questo tipo di reato.

Prima vi ho detto che il reato è piuttosto grave, questo perchè per chi venisse riconosciuto colpevole rischia fino a 5 anni di reclusione.

Il mio migliore consiglio è quello di non spiare i profili social del vostro partner, magari non vi scoprirà mai o se vi dovesse scoprire potrebbero non esserci conseguenze, ma se l'interessato dovesse denunciare l'accaduto il rischio è quello di finire addirittura in prigione. Questo a causa di una mera curiosità potrebbe essere veramente una spiacevole sorpresa.