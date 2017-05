Stalking da società di recupero crediti

Sul fatto che un debito debba essere pagato non vi è nulla da dire, ma cosa succede se una'agenzia di recupero crediti in modo insistente pretende il pagamento? Quali sono i limiti previsti dalla legge nel pretendere il pagamento di un debito?

Quello che una recente proposta di legge sta ipotizzando è l'entrata in vigore di un reato di stalking bancario. Questo tipo di reato limiterebbe la liceità dell'insitenza delle chiamate per pretendere il pagamento di un debito. Specialmente se le chiamate sono numerose e reiterate nel tempo e se all'interno di queste counicazioni si paventassero al debitore conseguenze ben più gravi di quelle che in realtà prevede la legge.

Questo tipo di proposta di legge deriverebbe dalle conseguenze che l'insitenza nel pretendere i debiti può portare e ha già portato negli ultimi anni. Quello delle chiamate e dei contatti da parte delle agenzie di recupero crediti è infatti un fenomeno cresciuto e aumentato nel tempo. I casi più gravi hanno addirittura visto un debitore suicidarsi a seguito delle continue pretese.

Serve comunque ribadire che i debiti vanno pagati e che se non si ottempera agli impegni presi si sta infrangendo la legge, ma qui non si sta mettendo in discussione il principio della pretesa del pagamento di un debito si stanno invece prendendo in esame le modalità con le quali si richiede il pagamento. Se queste ultime dovessero essere ossessive, la proposta di legge vorrebbe che le stesse diventassero illecite.

Non resta che aspettare per vedere se questa proposta passerà e se sarà effettivamente introdotto il reato di stalking bancario.