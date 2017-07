Telemarketing e tutela della privacy

Quante volte ci siamo trovati nella situazione di dover rispondere a chiamate promozionali o commerciali sul nostro telefonino? Quante volte dopo aver chiuso la conversazione ci siamo chiesti come queste agenzie avessero trovato il nostro numero e se questo tipo di attività sia lecita o se invece leda la nostra privacy? Questa attività si chiama telemarketing e come ogni attività promozionale è sottoposto a delle norme. A nostra tutela, in questi casi, interviene il Garante della Privacy.

E' recente un caso sottoposto ai Giudici della Cassazione il quale ha visto una nota compagnia telefonica e di servizi web essere condannata a una maxi multa di 300.000 euro per aver utilizzato centinaia di migliaia di numeri di telefono cellulare per la propria attività di telemarketing. Questa nota compagnia è stata condannata perchè, pur essendo i numeri telefonici da lei utilizzati considerati pubblici, la stessa compagnia non ha chiesto il consenso esplicito dei proprietari dei numeri per le proprie attività di telemarketing. La sentenza della Corte di Cassazione è la numero 17143/16.

La speranza è che questa sentenza possa in qualche modo disincentivare le numerose chiamate commerciali che giornalmente si ricevono anche sui propri telefoni cellulari. Il Garante della Privacy si è infatti espresso e ha stabilito che vi deve essere un consenso esplicito a voler ricevere questo tipo di chiamate da parte dei proprietari dei numeri. La sentenza appena citata ne è una testimonianza.