Alimentarsi bene per stare in forma

Oggi, con molta cautela vorrei affrontare un argomento strettamente legato non solo al Fitness alle prestazioni sportive, alle gare ma soprattutto al ben essere e all’alimentazione.





In qualità di personal trainer vi consiglio di diffidare di chiunque voglia dare consigli o assegnare regimi alimentari se non ne ha le competenze; gli stessi possono somministrati solo da dietologi o nutrizionisti.

Dalla mia personale esperienza posso dire che l’alimentazione ideale è quella che varia e combina tutti i nutrienti necessari per soddisfare il fabbisogno energetico e questo vale sia per gli atleti sia per le persone che normalmente svolgono una minima attività fisica.



Su cosa si calcola il fabbisogno? Dopo attenta anamnesi del nutrizionista, si calcola il metabolismo basale ovvero il dispendio energetico di una persona a riposo, quindi l’energia necessaria per le funzioni vitali (respirazione, circolazione sanguigna, digestione, attività del sistema nervoso ecc).

Sicuramente non esiste un’alimentazione miracolosa per far dimagrire o per aumentare la prestazione fisica; è bene alimentarsi in modo corretto per poter vivere bene e in salute.

Sono molteplici i fattori che possono individuare la corretta alimentazione individualizzata: lo stile di vita che si conduce, l’attività lavorativa, l’attività fisica, le intolleranze, il quadro ormonale ecc.

Il concetto di dieta dovrebbe essere interpretato non come azione restrittiva ma concepita come uno stile di alimentazione ideale per la salute.



E’ fondamentale fare attenzione all’uso di integratori; il mio consiglio è quello di informarsi bene prima di danneggiare i reni o altri organi.

Ultimo consiglio, almeno una volta a settimana mangiate e godetevi un cibo che solitamente non fa parte della vostra alimentazione abitudinaria.