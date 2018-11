Bambini e sport, ecco come farli innamorare dell'"aria aperta"

Quanti di voi ricordano con nostalgia quando da bambini passavamo il tempo a correre e giocare liberamente? I graffi erano i nostri unici tatuaggi, le ginocchia sbucciate; con gioia a merenda mangiavamo una fetta di pane con olio e sale o marmellata.

Oggi per i nostri bambini, che non hanno più spazi e tempo per giocare davvero, risulta tutto molto difficile.

In qualità di istruttrice sportiva mi trovo a lavorare con ragazzini che hanno difficoltà a gestire la propria corporeità in modo naturale.

L'attività motoria fatta a scuola è ben poca cosa, i genitori per ovviare a tutto cercano di impegnare i propri figli con innumerevoli sport, a volte senza tenere conto di ciò che veramente piace al proprio bambino.

Quanto sono condizionati dalle mode correnti o influenzati dalle scelte di amici, colleghi e parenti?

Concentrano tutte le proprie energie sballottandoli da un impegno all’altro, limitandone la libertà e la possibilità di trovare davvero uno sport che li appassioni.

Sarebbe sicuramente più utile trascorrere del tempo insieme a loro, all’aria aperta, facendo in modo che anche i nostri bei ricordi diventassero parte del presente e del loro futuro.

A volte per stanchezza, lasciamo che i nostri figli si impigriscano con un giochino elettronico; sicuramente all’alternativa di giochi all’aria aperta, non saranno subito entusiasti, ma la qualità del tempo dedicata al loro benessere e al sano divertimento, avrà il sopravvento!

Per l'alimentazione, è possibile con piccoli accorgimenti, creare un menù che meglio risponda all’esigenza di una dieta a base di cibi sani e che non crei, già dalla adolescenza, gravi problemi di obesità, problema che affligge buona parte della popolazione.

Cercate di favorire gli spostamenti a piedi, per quanto possibile, in modo che diventino per tutti una buona abitudine.

Facciamo in modo che i nostri figli possano ereditare da noi quelle corse in bicicletta che ci rendevano felici!