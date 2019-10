Bambini sicuri in auto, ecco come fare

Negli ultimi giorni le notizie di cronaca hanno sconvolto il Paese con gli ultimi tragici casi di decesso di bambini in auto per colpa di una distrazione da parte dei genitori. Ci si interroga su come risolvere una problematica ormai sempre più comune.





Seggiolini anti-abbandono quando saranno obbligatori?

Dopo un lungo iter burocratico, sembra essere arrivata finalmente l'ora dell'obbligo per legge dei seggiolini per auto con dispositivi anti-abbandono.

I recenti fatti che hanno visto la morte di un bambino dimenticato in auto dal padre, hanno mobilitato la politica e le istituzioni che hanno deciso di accelerare l'iter e arrivare ad una conclusione programmatica della legge.

A spiegare meglio questa notizia sono i ragazzi di passeggini.net che grazie alla loro esperienza in questo campo, ci hanno spiegato gli effetti positivi di questa nuova legge.

Gli effetti positivi della nuova legge

La nuova legge in uscita dovrebbe obbligare costruttori di auto e di passeggini a predisporre dei sistemi " Anti-abbandono " sia nei seggiolini da auto / passeggini, sia direttamente in auto dove dovranno essere installati dei sistemi che avvisino il conducente in caso risulti in auto ancora il bambino una volta lontani dalla macchina.

Quindi non sono il seggiolino da auto dovrà essere reso a norma di legge con il dispositivo anti-abbandono ma anche i passeggini che molte volte vengono sganciati e inseriti in auto come seggiolino dovranno essere predisposti all'inserimento di un meccanismo che avvisi su smartphone in caso di abbandono del minore in auto.

Le grosse case produttrici dovrebbero munirsi di un sistema tecnologico integrato direttamente nella culla in modo che una volta collegato al nostro smartphone possa dare la giusta notifica e avvisare immediatamente il genitore.

Cosa fare in attesa della legge

In attesa che la legge diventi obbligatoria ci sono alcuni passaggi che possiamo fare per evitare che questi incidenti possano ancora accade.

Lo stress e la distrazione sono elementi che insieme possono diventare un mix devastante per la vita dei nostri figli: se si soffre di un momento di stress a lavoro o avete delle tensioni nella vostra vita affettiva cercate di parlarne con qualcuno e nel caso di farvi chiamare nei giorni in cui accompagnate i bambini a scuola o all'asilo.

Cercate quindi di far affidamento su qualcuno nel momento più buio delle vostre giornate. Potete anche puntarvi dei promemoria automatici sul vostro smartphone che ogni giorno vi notificheranno un messaggio prestabilito per ricordarvi che dovevate portare all'asilo vostro figlio.

Se non potete fare affidamento su nessuno, potete recarvi in qualche negozio specializzato per bambini ed acquistare dei dispositivi anti-abbandono da inserire nel passeggino o seggiolino della vostra auto. Questi dispositivi fanno affidamento sulle notifiche del vostro smartphone cosi da notificarvi a voi in prima persona e nel caso voi non siate reperibili vi consente di inserire anche altri numeri di cellulare da contattare cosi da essere sicuri di far ricevere la notifica a qualcuno che sia disponibili a intervenire.

Anche se la legge non sarà ad effetto immediato, i metodi per evitare che succedano episodi del genere esistono e vanno messi in campo se notiamo che il tempo e lo stress ci stanno divorando le giornate e togliendo l'attenzione necessaria a gestire la nostra famiglia.