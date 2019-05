Huawei è solo l’inizio della partita USA-Cina

L’attacco di Google voluto dalla Casa Bianca a Huawei, che era già iniziato con l’arresto in Canada della figlia del fondatore, è ovviamente da leggersi in chiave geo-politica. Il colosso cinese è infatti leader mondiale nella tecnologia 5G, la tecnologia superveloce che già sta rivoluzionando le connessioni informatiche mondiali. La multinazionale ha da poco iniziato la distribuzione di smartphone che permetteranno, grazie a microchip di ultima generazione, di aprirsi a tutto un ecosistema digitale per ora limitato. Inutile dire che l’America si è fatta prendere in contropiede e ora l’unica cosa che può fare è quella di mettere il bastone tra le ruote al gigante asiatico. La maggiore paura statunitense è rivolta alla sicurezza. Tutti i dati gestiti dalle infrastrutture informatiche ben presto saranno convogliati su questa rete, compresi quelli militari gestiti dai satelliti. Era già da tempo (dal 2013 circa) che la potenza asiatica aveva lanciato la sfida al mondo, proponendosi come nuovo leader mondiale, con il progetto della BRI (Belt and Road Initiative), detta anche Via della Seta, il più imponente programma di infrastrutture mai progettato che, partendo dalla Cina, si innerverà in Europa, nella Russia, nell’Africa, nel Sud Est asiatico. Svilupperà una “una cintura economica” con tutti i Paesi che la attraverseranno coinvolgendo 160 Paesi tra cui l’Italia, con cui Xi JinPing ha firmato il 23 marzo un agreement, e sarà composta da sei “corridoi” dove la Russia di Putin potrà proporsi come “ponte tra le civiltà” orientali ed occidentali, ambizione che non ha mai potuto concretizzare. La Via della Seta toccherà altresì India, Turchia e Iran. Un tragitto preferenziale riguarderà l’Inghilterra che sarà collegata con una ferrovia superveloce oltre a linee energetiche. Anche la via marittima sarà pesantemente interessata con sbocchi sui Paesi dell’Africa orientale fino al Golfo di Suez. In Europa la nazione che acquisirà i maggiori benefici sarà la Germania con il terminal della Silk Road Economic Belt e che da tempo è diventata il principale partner commerciale del Paese asiatico, più dei suoi vicini europei e degli Stati Uniti.

In Africa Pechino ha già superato Washington: il suo commercio è doppio rispetto a quello degli USA, relegati al terzo posto. Il progetto gode di un fiume di denaro assicurato da istituzioni finanziarie create ad hoc: Silk Road Fund, l’Asian Infrastructure Investment Bank ed il National Pension Fund. Importanti somme vengono anche dalle due maggiori banche di Stato: China Development Bank e China Export Import Bank, istituti pieni dei dollari del debito americano e che dispongono di una immensa liquidità orientata a far cadere le nazioni meno sviluppate nella cosiddetta “trappola del debito”. Pakistan, Sri Lanka, Tagikistan, Myanmar, Mongolia, Laos, e Gibuti sono alcuni dei paesi presi di mira da questa speculazione che consiste nell’obbligo di consegnare le infrastrutture pubbliche al governo cinese qualora non si rispettino le rate di pagamento dei prestiti elargiti (i tedeschi hanno applicato una simile speculazione con la Grecia). E’ una manovra che è parte integrante del progetto espansionistico di Pechino. Come accennato l’ambizione egemonica cinese è evidente soprattutto in Africa dove il colosso asiatico è riuscito ad ottenere il controllo dei principali settori economici e strategici: i cinesi detengono ormai più del 65% dei contratti di infrastrutture ed amministrano le grandi imprese minerarie, petrolifere, di telecomunicazioni ed energetiche in gran parte dei paesi africani.

La tecnologia digitale di Huawei avrà bisogno ben presto di un’altra egemonia: quella spaziale, su cui Pechino sta già pesantemente investendo. La crescente presenza cinese “sopra il cielo” è evidenziata ancor meglio dalle sempre più ambiziose missioni di esplorazione robotica e dalle imprese dei suoi astronauti o taikonauti, che tra pochi anni consentiranno di operare su una vera e propria stazione spaziale. L’obiettivo di fondo del programma spaziale è quello di trasformare la Cina in una “potenza spaziale su tutti i fronti”. Sia in campo spaziale che militare per ora l’America è ancora in vantaggio ma si profila già all’orizzonte uno scontro che potrebbe avere risvolti imprevedibili.

Da ultimo conviene notare come alla Cina interessi parlare con i singoli Stati ignorando l’Europa che del resto non è riconosciuta non solo dalla Germania ma neppure dagli altri Stati. Questa partita geo-politica internazionale dovrebbe insegnare, semmai ce ne fosse bisogno, che l’Europa è solo un cappio al collo dal quale sarebbe meglio liberarsi subito: ognuno corre per sé.