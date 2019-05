Il caso Lambert è omicidio non eutanasia

Il Francia si è riaperto il dibattito sull’eutanasia grazie al caso Lambert, un uomo di 32 anni che nel settembre del 2008 ebbe un grave incidente stradale rimanendo in una condizione di “coscienza minimale plus”. Non si tratta pertanto di uno stato vegetativo. La differenza è sostanziale: pazienti in uno stato vegetativo non mostrano segni di consapevolezza di sé stessi o dell'ambiente e non possono interagire con gli altri. Le risposte finalizzate agli stimoli esterni sono assenti, così come lo sono la comprensione e l'espressione del linguaggio. Lo stato di coscienza minima è invece caratterizzato dalla conservazione di frammenti di interazione significativi con l'ambiente; la maggior parte dei pazienti tende a recuperare la coscienza, ma in misura limitata a seconda di quanto a lungo lo stato di minima coscienza è durato. In questo caso, dall’analisi del filmato presente in rete, il paziente sembra ancora avere una certa reattività cosciente. Se lo stato vegetativo non ha cura lo stato di minima coscienza plus può essere trattato con opportuni farmaci.

Dunque lo stato di minima coscienza è diverso dallo stato vegetativo perché i pazienti possono migliorare, seppur di poco, nel tempo. La decisione dei medici di staccare il supporto vitale appare pertanto non ascrivibile ai casi di eutanasia. Il paziente morirà di sete nella sofferenza. Si tratta di omicidio, non c’è dubbio. Macron, convinto europeista, se ne è lavato le mani rimettendo ai medici la decisione finale, rimarcando anzi che le leggi dello Stato sono rispettate. Mente.

Il signore argentino che siede in Vaticano ha avuto addirittura un atteggiamento ancora più sconvolgente. Si è limitato con tweet a dire genericamente "preghiamo per quanti vivono in stato di grave infermità. Custodiamo sempre la vita, dono di Dio, dall’inizio alla fine naturale. Non cediamo alla cultura dello scarto", non citando il nome di Lambert. E’ stato il direttore ad interim della sala stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti a sentire la necessità di riprendere il tweet aggiungendo: “preghiamo per Lambert”. Sconcertante. In Italia la cosa è passata sotto silenzio.

Personalmente sono a favore dell’eutanasia solo quando non c’è più coscienza. Sono altresì favorevole quando volontariamente ci si vuole dare la morte ma in questo caso bisogna basarsi solo sui parametri medici. Non è esclusivamente la funzione cardiaca che deve essere presa in considerazione ma anche quella cerebrale. Il caso di Eluana Englaro rientrava nello stato vegetativo. Fu corretto interrompere un non senso biologico.

Si stanno pian piano affermando i valori tanto cari alla Bonino, quelli del resto che sostiene l’Europa che ipotizza addirittura la “morte programmata”. Anche per questo bisognerebbe uscirne subito. Casi del genere possono capitare a chiunque.