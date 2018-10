Melagrana, elisir di lunga vita. Dalla Puglia nuova produzione made in Italy

Nel marasma di un food mondiale sempre più contraffatto e contaminato da sostanze tossiche spesso cancerogene, si ricercano alimenti che possano arginare i danni di una civiltà in balia della globalizzazione e in definitiva poco attenta al benessere fisico e psichico dell'uomo.

Uno di questi alimenti sicuramente meritevoli di attenzione è la MELAGRANA, il prezioso frutto autunnale dell'albero del melograno finora principalmente prodotto in paesi quali India, Egitto, Israele, Tunisia e Australia!

Ed ecco dalla Puglia, e più precisamente da Castellaneta Marina in provincia di Taranto, una nuova produzione di melograni, atta a soddisfare il vertiginoso incremento di richiesta del frutto, sempre più noto per i suoi importanti benefici all'organismo.

Molto ricca di acqua (78%), la melagrana ha un contenuto medio di carboidrati (13,5%), mentre quello lipidico e proteico risultano bassi.

Numerosi sono i SALI MINERALI (ferro e potassio, ma anche zinco, manganese, rame, fosforo, magnesio, sodio, selenio e calcio), così come le VITAMINE, essendo presenti la A, quelle del gruppo B, la C (una sola melagrana può contenere fino al 20% dell'intero fabbisogno giornaliero), la E e la K.

Il ricco contenuto di vitamine determina un POTENZIAMENTO DEL SISTEMA IMMUNITARIO, proteggendo dall'attacco di virus e batteri e quindi dai malanni tipici dell'autunno, stagione di maturazione della melagrana.

L'elevato contenuto di ferro inoltre previene e contrasta l'anemia, aumentando i livelli di emoglobina nel sangue.

La melagrana è inoltre tra i frutti meno calorici (soltanto 65 calorie per 100 grammi di prodotto) e più ricchi di SOSTANZE ANTIOSSIDANTI, come flavonoidi, acido ellagico e gallico, e quercetina.

Una delle proprietà più note di questo frutto è certamente rappresentata dalla sua AZIONE ANTITUMORALE, grazie alla presenza di tannini e polifenoli, in grado di ostacolare la genesi o la progressione di diversi tipi di tumore, come quello prostatico e mammario.

La melagrana esplica inoltre un'importante ATTIVITÀ ANTIBATTERICA ED ANTINFIAMMATORIA, in grado di contrastare le infezioni batteriche e parassitarie a carico dell'apparato gastroenterico.

Essendo un alimento ricco di FIBRE (4%), presenti soprattutto nel succo, favorisce la motilità intestinale (peristalsi) e quindi l'eliminazione delle feci, rivelando dunque un'efficace AZIONE LASSATIVA in caso di stipsi.

Sempre a livello gastrointestinale la melagrana svolge AZIONE PROTETTIVA DELLA MUCOSA GASTRICA, allevia la nausea e combatte le emorroidi.

La buona quantità di potassio esplica un'importante AZIONE DEPURATIVA, favorendo la diuresi e con essa l'eliminazione di scorie e tossine. Il potassio regola inoltre la pressione arteriosa, per cui la melagrana ha anche un EFFETTO ANTIPERTENSIVO.

La melagrana svolge inoltre AZIONE PROTETTRICE DELL'INTERO APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO in quanto, contrastando il colesterolo LDH, riduce il rischio di aterosclerosi grazie alla presenza di un potente antiossidante, l'acido ellagico.

L'abbondanza di antiossidanti combatte i radicali liberi, favorendo la rigenerazione cellulare e la riparazione dei tessuti, rallentando i processi di invecchiamento cutaneo, riducendo l'iperpigmentazione, le macchie e le rughe della pelle dovuti all'età!

Sempre a livello epidermico, la melagrana allevia i disturbi dell'acne e della pelle grassa.

Il frutto del melograno sembra infine esplicare AZIONE PREVENTIVA NEI CONFRONTI DI ALCUNE MALATTIE DEGENERATIVE DEL SISTEMA NERVOSO, quali il morbo di Parkinson e l'Alzheimer.

Pochissime le controindicazioni della melagrana, come l'acidità gastrica o problemi di reflusso, trattandosi comunque di un frutto acido.

Dunque, facilmente alla portata di tutti, la melagrana si rivela un concentrato di sostanze benefiche che fanno di questo frutto portentoso un vero e proprio "elisir di lunga vita", che rende preziosa anche la stagione autunnale!