Governo, il litigio formula vincente. Così gli hater hanno preso il potere

Il Governo gialloverde, ormai vive sull’onda delle 24h, l’emiciclo di Montecitorio è sempre più simile al ring dei campionati di Wrestling, nessuna compagine nel dopoguerra aveva mai espresso una litigiosità così devastante e irritante, da sembrare finta, concordata.

Litigate, litigate, qualcosa resterà.

I Dioscuri non sono in sintonia su nulla ma finiscono sempre in camera da letto,dove si confessano i desideri inespressi,e le “voglie”,lontani dalla mediateca dei commenti concordati.

“Aridatece la Prima Repubblica” verrebbe da dire,almeno qualcosa di reale,forse troppo,si poteva vedere sotto la luce creativa di un’altra Italia lanciata verso una deriva molto diversa da quella attuale, sicuramente meno brutale.

Ormai non è più un progetto politico ma l’accordo ricattatorio tra due complici che non possono abbandonare la banda,perché il voto porterebbe a smottamenti ancora più inquietanti,a destra,a sinistra,in alto e in basso.

Cosa rappresenta questo governo sempre in overdose adrenalinica,sempre sull’orlo dell’infarto programmatico(se mai c’ stato un programma contrattuale),nervosissimo,volgare nei toni e nei modi,ma saldamente amato dai sondaggi e delle intenzioni di voto degli italiani?

Non è solo il governo che si merita il suo popolo,spesso evocato come una clava da Mussolini ai suoi modesti epigoni,ma forse la sola contraddizione quotidiana che produce stabilità, consenso, nell’inspiegabile ricerca delle motivazioni:brutti,sporchi e cattivi per l’ennesima volta è la sommatoria dei caratteri vincenti.

Il gialloverdismo non vince,ma vince il Capitano,e da solo,perché ha provato di tutto per farsi fuori,ha stuzzicato l’aggressività anodina dell’ex partitone,ma niente,è un’auto veloce che continua sorpassare vecchie Duna beige,spompate e scarburate:ha la licenza di uccidere, politicamente, meglio di James Bond.

E durerà,con Conte o senza Conte,con la Meloni o con altri comprimari,che sembrano sempre di più ballerine di fila,imitazioni,e tutti da destra a sinistra gli offrono il caviale delle cazzate che continuano ad accumulare nell’inesistente azione politica che, forse non serve più.

L’idea di un governo così perennemente belligerante è una novità anche per questo paese creativo ma,cambiare tornare all’arte della politica,tra competenti e uomini di buona volontà,ci sembra molto improbabile,anche perché gli Hater hanno preso il potere,un grande partito misterioso che appoggia e sostiene solo l’insulto,meritato o gratuito.

Possiamo solo guardarci lo spettacolo dell’allineamento sempre più massiccio al potente di turno,e aspettare che qualcuno trovi una password per resettare questo sistema impazzito, gravido di livore, senza nessuna condivisione istituzionale, una guerra per bande, dove vince solo chi è capace di ogni nefandezza, a destra o a sinistra, e in ogni momento della giornata.