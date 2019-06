La marcia su Roma e la caduta di Virginia

Virginia Raggi ha lo sguardo smarrito di chi si chiede "Ma chi me l'ha fatto fare?", esempio compiuto di una "politica dell'istante" che ha prodotto danni ancora non quantificabili, rispetto al già tragico panorama del Bel Paese.



Governare Roma, certo non è una passeggiata e quasi tutti sono caduti in quell'agone pericolosissimo, ma la Stella a cinque stelle sembrava volesse e potesse, rivoltare la Capitale come un calzino, ovviamente illusione che si è sciolta come neve al sole, in un mattino.

Non ne ha imbroccata una, non ha risolto nulla, ha passato due anni a combattere contro un cerchio magico parallelo che tra dimissioni, defezioni, arresti e fughe ha ridotto il governo di questa meravigliosa città ad una pantomima di tutti i mali retorici del paese.



A partire dalla "monnezza" che ormai ricopre come un tappeto nauseabondo la città, alla pericolosità delle buche, alle stazioni della metropolitana del centro chiuse da mesi, mai come ora la città vive in un disagio politico-esistenziale, anche rispetto ad una cittadinanza adusa a sopportare l'inimmaginabile.



Virginia col suo sguardo perso da adolescente distratta, guarda altrove, cerca di usare le "pezzuoline calde" per curare il cancro urbano, "lo stadio della Roma si farà, anzi no, magari, forse", in un crescendo surreale che rappresenta la lunga agonia prima della fine del suo insignificante mandato.



Eppure qualcuno, anzi la maggioranza degli elettori ci avevano creduto, avevano sperato nel miracolo, credeva di aver visto il sogno della trasformazione di Roma nella Grande Bellezza, e cioè un luogo che esiste solo al cinema o nella letteratura.



Povera capitale e povera Sindaca costretta in trincea dall'alba al tramonto, in attesa di un nuovo ennesimo scandalo, di un incidente, nella deriva del continuo peggioramento degli indici di vivibilità, produttività e benessere ambientale.



Ed è anche giusto che paghi questa inadeguatezza restando a soffrire fino alla fine, come in uno stillicidio per aver avuto la pretesa tutta intrinseca del suo movimento-zattera che riesce a far brillare anche un Di Maio, un Di Battista, ma non basta l'esuberanza cinica della giovane età per essere credibili.



Continui così signora Sindaca, quella meravigliosa Città che lei non ha amministrato realmente, le sopravviverà, indifferente all'insipienza, refrattaria ad altre arroganze pseudo-politiche, a nuove orde che arriveranno, in fondo la Grande Bellezza è un film che non potrà mai finire.