Sinistra, opposizione silenziosa. Renzi, Landini &co: cronaca di una scomparsa

Sono tanti, ma sono tutti leader, manca la base, il consenso, il voto, ma di potenziali condottieri l’opposizione abbonda.



Calenda, MrBeen-Renzi, Martina,il fratello di Montalbano,qualche segretario di sezione di Caltanissetta, Alba Parietti, Landini, Heater Parisi,il Papa, forse il compagno Casini, sempre disponibile,sicuramente una garanzia per la rinascita.



Non prendono palla,si incazzano perché si incartano,propongono referendum per abrogare la Lega, e l’uso del dialetto siciliano nelle scuole, finita l’aria fritta del fascismo, ora siamo al nazismo, e Di Maio è come Goebbels anche se francamente più aitante.



Il linguaggio fintamente forbito di vecchi e nuovi filosofi,di vecchi e nuovi arnesi delle aule parlamentari non arriva al popolo dei pezzenti, tutto quello che non facciamo noi è un attentato alla democrazia, e se lo dice l’ANPI vuol dire che abbiamo ragione.



L’opposizione silenziosa non scalfisce l’anomalia al potere, perché non è neppure capace di far sognare quel gruppo residuale, poco organizzato e spocchioso che la rappresenta, si limita a fare il compitino ma poi c’è il week end da organizzare e sono pronti gli atti d’accusa per genocidio per il Duce Milanese.



Ci manca,in effetti un’opposizione seria,piena di proposte e di programmi,un’alternativa che non rappresenti il recupero dei posti persi da una sequenza infinita di sconfitte elettorali,ci manca la Stalingrado d’Italia,i giornali venduti all’angolo delle strade,i Rolex ,il centralismo democratico, anche se non torneranno mai più, come la giovinezza spensierata di questo paese.



Come tutte le illusioni politiche,vecchie e nuove,era nata come un sogno, ora questa ex- maggioranza rumorosa rischia di diventare un incubo.