Urbano Cairo nuovo Cav 2.0. Pronto per la discesa in campo?

Urbano Cairo ha l’aspetto gentile ma fermo di chi è cosciente della sua origine, l’uomo che si è fatto da sé, e non nasconde la sua soddisfazione.

Ha frequentato, da assistente, il Tirannosauro di Arcore per decenni assumendo ruoli Mediaset sempre più importanti, condividendo le gioie dei mercati stellari della pubblicità e dolori, il patteggiamento per l’inchiesta di mani pulite, mai digerita dal magic circle di Pubblitalia con conseguente allontanamento ma, di fatto, inizio della sua grande fortuna.

Oggi possiede RCS e la7, quindi è titolato a diventare il Cav. 2.0, almeno da varie parti gli tirano la giacchetta ed in effetti le sue reti spesso riproducono una faziosità cool, ma sempre figlia del Bollettino di Emilio, con la Gruber grande cerimoniere dei messaggi trasversali e monotematici da inviare ad un’audience che diventa ogni giorno più sostanziosa e fidelizzata.

Cosa vuole fare Urbano da grande? La squadra di calcio di serie A, molto amata la possiede già, il resto lo sapete, è pronto per: ”l’Italia è il paese che amo”?, la scrivania e le foto incorniciate?

Intanto la corazzata dell’informazione targata Sette spara bordate concentriche come se ci fosse una nitida strategia, non un cda ma una segreteria politica che sceglie quotidianamente gli argomenti per tentare di abbattere il governo in carica, questo governo in carica.

Cairo in questo momento sembra detenere le vere chiavi di un’opposizione digitale visibile, segretario di un partito virtuale da costruire, leader in pectore di un popolo avvilito e deluso, sempre in cerca dell’unto del signore,e che sia di destra o di sinistra poco importa.

E’ probabile che il Supercapo possa ancora impartirli qualche consiglio utile, e sperare di tornare a giocare, sia pure indirettamente, la sua ultima partita,come potrebbe dirgli di no?