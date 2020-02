Carnevale a Cortina d’Ampezzo, il Paese delle Meraviglie e dei Balocchi

Cortina d’Ampezzo, il Paese delle Meraviglie e dei Balocchi!

Un Carnevale con Alice e Pinocchio.

Il prossimo Carnevale ampezzano 2020 si pronostica una vera favola. Da giovedì 20 a martedì 25 febbraio, l’associazione Cortina For Us, da sempre promotrice dei più grandi eventi che hanno come cornice la Regina delle Dolomiti, ha pensato di travestire tutta la città, valorizzandone gli aspetti più fantastici. Il tema scelto per questo anno è un cross over tra Alice nel Paese delle Meraviglie e il Pinocchio di Collodi.

Il Brucaliffo, la Regina di Cuori, Mangiafuoco, il Gatto e la Volpe… Nessuno mancherà all’appello. Cortina For Us ha pensato davvero a tutti: cinque giorni di spettacoli ed animazioni per grandi e piccini, tra giochi a squadre, piccoli luna-park e grandi giochi gonfiabili. Attori itineranti e trucca bimbi sapranno farvi vivere l’emozione di trovarvi catapultati nel mondo delle fiabe.

I Segni Bianchi

Tra i tanti appuntamenti, da segnalare la presenza dei “Segni Bianchi”, dieci performer d’improvvisazione, ricoperti d’argilla dalla testa ai piedi, liberi di muoversi e agire nelle strade, nelle piazze, nei bar e in ogni luogo dove sia possibile intrattenere gente. Le statue viventi sono pronte a incuriosire, sorprendere, spaventare, divertire gli ignari passanti creando momenti fortemente comunicativi e di rara intensità. Il Silence theatre ha appurato che utilizzando l’universalità del gesto e la fissità dell’immagine è possibile suscitare forti emozioni in persone di tutte le età e provenienti da ogni parte del mondo.

I burattini

E i burattini? Nel Teatro di Mangiafuoco vi aspettano Arlecchino, Pulcinella, il Diavolo e tutte le marionette che hanno segnato la vostra infanzia e quella dei vostri bambini.

UnipolSai Assicurazioni

Immancabile anche quest’anno il premio alla mascherina più bella, che verrà messo in palio da UnipolSai Assicurazioni, partner della manifestazione. L’associazione Cortina For Us, attiva da oltre 6 anni, è composta da commercianti e imprenditori del territorio, uniti nel desiderio di fare da collante fra le diverse realtà locali. I soci, tutti volontari, si occupano di ideare e organizzare eventi che promuovano la località, facendo brillare la Regina delle Dolomiti.

Scopri l’agenda di questo magico Carnevale: www.cortinaforus.it Facebook_Instagram: cortinaforus