Intervista a Mauro Giacobbe, amministratore delegato di Facile.it

Dottor Giacobbe nella sua carriera ha raggiunto grandi risultati, dal 2014 è Amministratore Delegato di Facile.it, importante web company in ambito assicurativo. Ci racconta un po’ com’è iniziata la sua carriera?

Lavorare in Facile.it è una cosa di cui vado orgoglioso. Il mio percorso professionale – durato 12 anni prima di arrivare a ricoprire la qualifica di Amministratore Delegato di Facile.it - è iniziato in un settore diverso, in un’agenzia pubblicitaria internazionale. Sono poi passato al settore bancario retail e, dopo quattro anni, sono entrato nella società di consulenza The Boston Consulting Group. Ma già da tempo desideravo lavorare nel mondo del web e così, nel 2009, sono entrato in Facile.it.

Quali sono le tre caratteristiche personali e caratteriali che le hanno permesso di approdare alla guida di questo importante gruppo?

Per il primo incontro c’è stata una componente di “fortuna”, nel mio caso trovarsi nel posto giusto quando è arrivata l’occasione. Detto questo, la fortuna da sola non basta e per andare avanti le cose più importanti sono la disciplina, un profondo interesse per ciò che si fa, la voglia (e la possibilità!) di assumersi dei rischi.

In ambito aziendale si parla molto di leadership, quali sono le modalità che lei predilige per relazionarsi con i suoi manager?

Facile.it è cresciuta molto nel corso di questi anni, passando dai 30 collaboratori in forze all’azienda quando arrivai a fine 2009, agli oltre 200 di oggi; con l’azienda è aumentato anche il livello medio di seniority delle persone che ci lavorano perché, chiaramente, quando una realtà cresce ed è più grande si è più appetibili per profili professionali di maggiore qualità. In questo arco temporale, quindi, ho avuto modo di confrontarmi con fasi dell’azienda e persone diverse che, evidentemente, hanno richiesto approcci differenti. In generale, però, cerco di trattare tutti i collaboratori come imprenditori o aspiranti tali, chiedo loro di ragionare come se stessero utilizzando risorse proprie e non dell’azienda, organizzo frequenti incontri (settimanali) di update su performance operative dove discutiamo non solo di aspetti operativi, ma anche di progetti più a medio termine. Credo molto, e cerco di trasmetterlo, che execution ed eccellenza operativa siano la vera leva per fare crescere l’azienda e quindi provo ad aiutare le persone ad essere concentrate su questi aspetti.

Saper far crescere i propri collaboratori è un elemento fondamentale per il successo di un’azienda. Secondo lei quali sono gli asset più importanti per raggiungere questo obiettivo?

Dare ai collaboratori la possibilità di esporsi e di mettersi alla prova; chiedere loro - e offrire loro la possibilità - di fare “l’extra miglio”; essere puntuale nel confrontarmi con loro discutendo di cosa va bene e soprattutto di eventuali criticità, sia lato impostazione delle attività e governo dell’eccellenza operativa, sia rispetto alla gestione delle altre persone.

Nel suo percorso professionale ha affrontato dei momenti di difficoltà? In tal caso qual è stato il suo approccio per superarli e affrontare nuove sfide?

Ho avuto momenti di difficoltà come chiunque, per affrontarli la mia strategia è stata quella di fare un respiro profondo, non arrendermi, lavorare di più.

Da poco abbiamo appreso che Facile.it dopo il successo del primo punto fisico aperto a Varese sta virando verso una strategia di franchising “off line”. Ci racconta un po’ questa trasformazione in atto?

Io credo che la separazione tra online e offline non sia così netta. Ci sono molte persone che cercano informazioni ed iniziano il processo decisionale sul web, ma poi vorrebbero comprare offline e, di contro, persone che apprezzerebbero il servizio di comparazione integralmente offline. Iniziare ad avere una presenza fisica con i negozi, sia diretti che in franchising, è un modo per essere più vicini a questi consumatori.

In questi ultimi anni Facile.it ha avuto un sostanziale aumento del fatturato, dai 13 milioni di euro del 2011 ai 45,6 milioni del 2015 (+34 %). Nel 2016 è previsto un consolidamento di questi numeri. Quali sono le nuove sfide all’orizzonte che l’azienda intende intraprendere?

Ormai l’azienda è vicina a 70 milioni di € di ricavi, con una profittabilità in forte aumento. Se guardiamo al numero di consumatori italiani che ogni anno comprano una polizza auto, un mutuo, un prestito, un contratto ADSL o un’altra utenza senza usare Facile.it - né altri servizi concorrenti - è evidente come lo spazio di crescita davanti a noi sia ancora enorme anche solo limitandosi ai prodotti che già copriamo. Ci sono le premesse (dimensione potenziale di mercato, migrazione online, sviluppo presenza offline) per crescere ancora per molti anni a doppia cifra ogni anno.