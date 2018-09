Algeria, e ora chi risarcirà Scaroni e l’Eni?

Era una fredda mattina di febbraio 2013 quando alle prime ore dell’alba un drappello di finanzieri si presentò a casa di Paolo Scaroni, in zona Buenos Aires a Milano e nei suoi uffici dell’Eni a Metanopoli in cerca delle carte che provassero la corruzione: una tangente della controllata Saipem a pezzi grossi algerini per affari locali.

Scaroni, capo della più’ grande azienda italiana, si disse subito estraneo. Ma il titolo del Cane a sei zampe crollò in Borsa. E fu scandalo internazionale. Ora, dopo cinque anni, arriva l’assoluzione del tribunale di Milano che boccia l’accusa della Procura e scagiona radicalmente Scaroni e l’Eni, trascinata anch’essa sul banco degli imputati, perché il fatto non sussiste, ossia con la formula più ampia.

Finisce un lungo calvario per un manager di grandissimo valore e straordinaria professionalità riconosciute in tutto il mondo, che ha pagato quella infamante accusa rivelatasi infondata con l’inevitabile cacciata dall’Eni allo scadere del primo mandato. E con la reputazione e quindi la carriera compromesse, dopo che i giornali meno garantisti avevano preso a definirlo “il pregiudicato Scaroni”.

Un errore giudiziario, come tanti. Ma che per la notorietà e il peso degli interessati e delle accuse ha fatto male non solo al manager, alla sua famiglia e alla sua carriera, ma al sistema Italia, sempre pronto a farsi del male e a distruggere i propri talenti. Una vicenda istruttiva, che deve suggerire maggior prudenza, specie a noi giornalisti e alle nostre inchieste alla Report. Chi risarcirà ora il top manager vicentino?