Cambiamento, Di Maio a Bruxelles. Dopo il Maggio francese, il Maggio europeo

Luigi Di Maio oggi si trasferisce a Bruxelles per proseguire la sua operazione Europa. In aereo leggerà e chioserà a penna con la sua vecchia Mont Blanc l’ultima versione, quasi ultimata per la messa in rete, del Manifesto a Cinquestelle per il Cambiamento nel Vecchio Continente.

E all’arrivo avrà incontri politici molto importanti - e per ora top secret - al fine di proseguire nel lavorio in corso da mesi per formare quella coalizione di movimenti europei di base di forte connotazione anti-casta che dovrebbero coalizzarsi convergendo su un’unica piattaforma politica e programmatica in vista delle elezioni europee.



L’11 dicembre, quando era apparso chiaro (ma non ancora ufficiale) che sulla manovra di bilancio c’era l’accordo con l’Europa, mi portai avanti andando oltre la canea antigovernativa dello spread di quei giorni scrivendo: ”Ilè attentissimo al movimento dei Gilet gialli. E chi ha parlato con il leaderin queste ore, dopo il discorso televisivo del mea culpa di Emmanuel Macron, ne ha ricavato la sensazione che sotto traccia vi sia più di un dialogo. Anzi, si fa strada la convinzione che se i Gilet francesi si presenteranno alle elezioni europee (e i politologi più seri ed attenti li accreditano già di un 12 per cento) i nostri pentastellati cercheranno un’intesa. “Sicuramente se si presentano alle europee lavoriamo a una convergenza”, si confida ad Affaritaliani.it dal vertice cinquestelle”.

In quel pezzo di un mese fa su Affaritaliani aggiungevo: ”Luigi Di Maio sta lavorando a un Manifesto politico per una nuova Europa che rappresenterà una piattaforma per la nascita di un gruppo europeo né di destra né di sinistra, capace di federare i molti movimenti e gruppi “nuovi nuovi” e non “vecchi nuovi” (come la Lepen e Orban) che dal basso stanno nascendo in molti paesi europei, interpreti delle istanze dei popoli contro gli abusi delle élite, pronti a proporsi come ago della bilancia di futuri equilibri europei completamente rinnovati in grado di incrinare e superare l’asse franco-tedesco finora trainante ed egemone a Bruxelles”. Non resta che rileggerlo, ancora attuale, per capire la mossa di Di Maio che ha suscitato sorpresa e attacchi forsennati.



E a dare un’ulteriore spinta ai vertici Cinquestelle in direzione di una convergenza oltralpe è stata proprio l’imbarazzante marcia indietro di ieri sera di Macron davanti alle proteste dei Gilet gialli che stanno incendiando la Francia.

E concludevo: "La ricetta del presidente francese, basata su un aumento del salario minimo e altre concessioni “sociali” (del valore di 10 miliardi di euro in più), ha fornito a Di Maio e ai suoi una conferma e molti argomenti per tener duro sulla filosofia di fondo della manovra finanziaria del governo Conte. “Il discorso di Macron è sostanzialmente il nostro programma su reddito, lavoro e pensioni”, ha commentato con i suoi collaboratori il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico.

Ma, secondo il leader Cinquestelle, il presidente francese pur ammettendo i suoi errori non riuscirà a fermare l’andata di protesta e a rilegittimarsi alla guida della Francia: “Non credo basterà”, ha commentato Di Maio con i suoi. “A questo punto Macron non è più credibile”.

Due settimane dopo, nell’intervista rilasciatami il 26 dicembre, lo stesso vicepremier e leader Cinquestelle alla mia domanda: Verso le elezioni europee: quali saranno strategie, alleanze, programmi e uomini del M5S per vincere e portare il Cambiamento italiano anche in Europa?... aveva risposto senza esitazioni: ”Anche alle elezioni europee, come è accaduto il 4 marzo scorso, avremo un quadro politico completamente diverso da quello attuale. Ci sarà un vento di cambiamento che arriverà anche in quelle Istituzioni. Il M5S ha un progetto preciso: abbiamo già un'interlocuzione con alcune forze politiche che entreranno per la prima volta nel Parlamento europeo. Inoltre, presenteremo un manifesto per un'Europa diversa, che non ha nulla a che vedere con la destra sovranista e con la sinistra. Al centro torneranno i cittadini".

Nessuna sorpresa, dunque, nella sua apertura di ieri ai Gilet Gialli. Almeno per i lettori di Affaritaliani, ampiamente edotti per tempo (ma l’intervista era stata ripresa nei tg e sui giornali più attenti): Luigi di Maio vuole portare anche in Europa il Cambiamento, già avviato in Italia, pensionando banchieri e mandarini che hanno privilegiato in questi anni i loro parametri e i loro interessi a discapito dei bisogni dei cittadini e dei popoli. E dopo il messaggio ai Gilet francesi, oggi Di Maio apre ufficialmente il dossier Europa a Bruxelles. Maggio si avvicina. E a qualche decennio dal maggio francese che mise sottosopra politicamente e culturalmente il pianeta, ora va profilandosi un Maggio europeo. Ricordate? C’è n’est che un debut.