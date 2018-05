Centrodestra, ora Berlusconi deve stare ai patti e assecondare Salvini

Apparso estremamente lucido e determinato, Matteo Salvini mostra di avere ancora fiato e lucidità anche dopo un’estenuante partita di potere durata due mesi.

E chiama il piatto con la sua proposta finale indirizzata al presidente Mattarella e a Luigi Di Maio.

La lunga telefonata mattutina con Silvio Berlusconi (e con Giorgia Meloni) rivelata da Affaritaliani.it gli copre le spalle e dà conferme al leader vincente del centrodestra rappresentando un robusto viatico nella fase finale della difficile partita per la conquista di Palazzo Chigi.

Ma attenzione, per vincere il centrodestra deve non solo apparire ma essere unito nella trattativa che va ad aprirsi al Colle da lunedì.

Devono capirlo ed essere coerenti la Meloni e soprattutto Berlusconi.

Si sa che il leader di Forza Italia, attento ai pregiudizi antileghisti e alle intromissioni illegittime dei poteri forti italiani ed europei, si dichiara apparentemente fedele al centrodestra ma in realtà ha lavorato per mesi per rilanciare l’accordo con Renzi e il Pd neutralizzando il temuto giovane leader leghista, sin dalle primarie in casa Lega e attraverso i prolungati giochi di sponda, a salve, con il vecchio e antisalviniano Maroni.

E poi con la candidatura alternativa dell’europeista Tajani, con gli attacchi scurrili e provocatori ai Cinquestelle volti a far saltare le trattative di Salvini, con le campagne elettorali colorite e fallose, in cui ha invitato, senza troppi giri di parole, a votare Forza Italia per non dare troppo potere alla Lega (sic), non proprio in linea col galateo dei rapporti tra alleati.

Ora però appare chiaro che tutti i giochi alternativi all’unità del centrodestra a trazione leghista sono falliti. A partire dall’implosione del Pd.

Si mettano perciò l’anima in pace Berlusconi e il suo vetusto consigliere Gianni Letta, che viene descritto come il più ostinato avversario della Lega in Forza Italia.

E siano leali e rispettosi dei patti preservando l’unità e riconoscendo la leadership del Centrodestra che Salvini ha saputo conquistarsi sul campo. Solo così il centrodestra potrà tornare a contare e riconquistare il governo del Paese.

Osserva l’esperto Pierferdinando Casini che Berlusconi finora ha promesso nel tempo di passare la sua eredità politica a molti delfini, dallo stesso Casini, a Fini, a Fitto, ad Alfano. Salvo poi lasciarli tutti con un palmo di naso. Finché poi è arrivato uno che l’eredità se l’è presa.

Casini dice il vero. Ma Salvini ha vinto non con congiure o colpi bassi bensì con le idee e con un progetto di centrodestra rivelatosi vincente tra gli elettori.

Ora il vecchio Silvio deve prenderne atto e rassegnarsi, accettando di ridimensionare il suo ruolo e peso nel Centrodestra. Perché il processo è ormai inarrestabile. Più che contrastarlo gli conviene assecondarlo.