Come farà un Di Maio sconfitto a fare da argine a un Salvini che stravince?

Come potrà l’ex capo classifica Luigi Di Maio, punito nelle urne europee con il 17 per cento dei voti e il terzo posto in classifica dietro il Pd, “fare da argine”, come ha promesso ieri, a un incontenibile Matteo Salvini, trionfatore col 34 per cento, che ormai sull’onda del successo e in forza del suo temperamento volitivo e della sua energia inesauribile, è inevitabilmente portato a tracimare parlando da numero uno e dettando conseguentemente l’agenda (con i suoi punti prioritari, dalla flat tax alla sicurezza, dall’autonomia regionale al Tav in Piemonte), se il leader cinquestelle non vi è riuscito finora, pur forte del 33 per cento dei voti grillini del 4 marzo 2018 contro il misero 17 raccolto dal suo alleato/antagonista? Su questo dilemma ruota il futuro del governo Conte e l’assetto del potere in Italia dei prossimi mesi e anni.