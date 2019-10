Conte ha ragione, basta con i politici da social e da talk show

Ha ragione da vendere il premier Giuseppe Conte quando rivolto a Matteo Renzi dice: ”Non abbiamo bisogno di fenomeni”. Governare un paese è una cosa seria, e non una comparsata da talk show. Bisogna recuperare il rispetto dei ruoli e delle forme, urlare di meno e parlare di più ma nelle sedi proprie, portando gli argomenti migliori e le best practise a supporto delle proprie tesi. Non fare politica per strappare un titolo sui giornali, bensì per migliorare la vita dei cittadini e perseguire l’interesse generale e il bene comune.

Magari, chissà mai, ammodernando il Paese attraverso un sano ed efficace percorso riformatore. I politici, dai grandi leader ai piccoli sindaci e assessori, hanno da essere più sobri e concreti, devono assumersi le responsabilità per le quali sono stati eletti e vengono pagati. Non è più tempo di celodurismo e di campagne elettorali permanenti.

Questo è il compito che il governo appena insediato si è assunto. Con un solenne giuramento. Questo noi cittadini ci aspettiamo. Basta coi personalismi e con il marketing. Basta con la politica degli annunci, delle contrapposizioni, dei like sui social.

Come ha detto ieri il presidente di Assolombarda Bonomi davanti alle massime autorità dello Stato: ”Non si governa un paese da un balcone o da una spiaggia”. Ha ragione: è già successo e sappiamo com'è finita.

Abbiamo già dato. E’ tempo di portare un discorso nuovo nello spazio pubblico. Ci auguriamo che il presidente Conte, uomo di diritto e di regole, ne sia il promotore e il garante.