Def/ I mercati approvano, i giornaloni rosicano.E sperano in Moscovici-Juncker

Dopo il botto di ieri, con lo spread giù e la borsa su, i mercati continuano a mostrare serenità e fiducia nell’Italia e nel suo governo gialloblù sottolineando per il secondo giorno consecutivo con rialzi diffusi, specie sui temuti titoli bancari, l’avvenuta presentazione del Def della crescita e della solidarietà, del calo delle tasse, della lotta ai privilegi e della redistribuzione. Neanche l’ombra degli sconquassi preannunciati dalle cassandrine del pensiero unico dominante da talk show, dei retroscenisti alla ricerca del pelo dell’uovo, degli editorialisti amici di Soros o della Croce Rossa.

Cessano i pettegolezzi assurti a fatti nello storytelling dei vedovi affranti, evaporano a pure fantasie le spaccature montate tutti i giorni tra partner di governo (Tria-Conte-Mattarella-Draghi a presidio delle regole europee il più gettonato tra le elucubrazioni redazionali), svaniscono come i sogni e le fantasie le risse tra Cinquestelle e Lega, cessa d’incanto la tanto strombazzata quanto inesistente lotta fratricida per la leadership tra Di Maio e Salvini, cadono le attese invasioni liberatorie e salvifiche di Di Battista, nel ruolo assegnatogli, con aureola, di tribuno e vindice della base grillina tradita), continua solo Fico a fare la foglia, adagiandosi con ingenuità fatale nel trattamento Fini, riservatogli dai giornalisti fabbricatori di fake news.

La verità è un’altra rispetto a quello che raccontano i giornaloni di lor signori prenditori: c’è un governo disruptive, che gode della maggioranza in Parlamento per votarsi tutto (anche il nuovo Capo dello Stato quando sarà il momento), una maggioranza che discute e si divide ma sa trovare poi al suo interno e al momento giusto l’equilibrio della sintesi, guidata da un premier saggio ed equilibrato che da bravo civilista raffredda le tensioni ancorandosi al programma sottoscritto nella joint venture dei suoi due azionisti, della cui gestione è stato fiduciariamemte incaricato.

Questa è la verità. Il resto è teatrino e tormentone dei giornali. Che hanno davvero stancato con la loro partigianeria e con i loro pregiudizi accecanti, tant’è che non li legge più nessuno.

Niente giochini con lo spread dunque, niente carambole con i mitizzati mercati. Il re è nudo.

Rimangono solo come possibili sponde gli strali enfatizzati di due trombati come Moscovici e Juncker (il cui tasso alcolico andrebbe messo in relazione con gli spasmi dello spread, anche se si rischia l’impazzimemto) per agitare lo spauracchio della sempre incombente e auspicata bocciatura europea con annessa troika (ma Di Maio e Salvini hanno già preannunciato una pernacchia e la resa dei conti con le elezioni di maggio che sanciranno i nuovi equilibri a Strasburgo e Bruxelles).

E’ la svolta, bellezza, e tu non puoi farci niente.

Devi solo cercare di leggere meglio dentro i fatti e capire meglio, senza farti influenzare da lor signori dei giornali dei prenditori, nostalgici dell’Antico regime, ciechi verso la realtà e chiusi verso ogni evoluzione politica e innovazione amministrativa possibile, speranzosi che Forza Italia metta a posto quel “pazzo” di Salvini e il Pd recuperi il dialogo mai nato coi Cinquestelle.

Sebbene il Pd (di Martina? Di Renzi? Di Zingaretti, Di Minniti? Di Calenda???? Campa cavallo) nella sacrosanta battaglia dei grillini per l’abolizione dei vitalizi alla casta non abbia votato a favore.

Sottobraccio, naturalmente, con Forza Italia.

Ah, il Nazareno duro a morire...